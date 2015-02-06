Başakşehir Belediyesi, 'dini tesis alanı' taşınmaz araziyi TÜRGEV'e verdi

Başakşehir Belediyesi, 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrasında ismi daha sık duyulan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticiliğindeki TÜRGEV'e 30 yıllığına bir taşınmaz verdi. İşin ilginci, vakfın yöneticileri arasında Başakşehir Belediye Başkanı da var. Yani protokolü imzalayacak her iki taraf da aynı kişi.

Başakşehir Belediyesi Meclisi, 9 Ocak 2015 tarihinde yaptığı toplantısında, 16. sırada aldığı kararla TÜRGEV'i yeniden gündeme taşıdı. Karar şöyle: "Başakşehir Mahallesi 367 ada 6 parsel sayılı taşınmazın TÜRGEV'e 30 yıl süreyle tahsis edilmesi hususunda protokol imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi" oy çokluğuyla kararlaştırılmıştır.

Odatv'nin haberine göre, karara CHP'li Belediye Meclis üyeleri karşı çıktı. Hatta itirazlarını başvuru haline de getirdiler. Konu aynı zamanda CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz tarafından parlamentoya taşındı. Ancak itirazda dikkat çeken bir nokta var. Çünkü taşınmazın niteliği "dini tesis alanıdır" olarak geçiyor. Yani TÜRGEV buraya sadece Cami, Kilise, Sinagog yaptırabilir. TÜRGEV acaba bunlardan birini mi yaptıracak yoksa arazinin niteliğinde bir değişikliğe mi gidilecek?

Özgündüz, İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya şu soruları yöneltti:

1. Bir belediye ile vakıf arasında imzalanacak protokolün her iki tarafının da aynı kişi olduğu unutulmadan, böyle bir protokol hangi gerekçeyle imzalanmıştır?

2. TÜRGEV, bu araziyi ne için kullanmak istemektedir? Yasalara göre; buraya yalnızca Cami, Kilise, Sinagog yaptırabileceği düşünülürse bunlardan hangisinin yapılması amaçlanmaktadır?

3. TÜRGEV'in imzaladığı protokolde, belediyeye maddi kazanç sağlayıcı ne gibi maddeler söz konusudur?

4. Protokolde, TÜRGEV'e ne gibi ayrıcalıklar, istisnai hükümler tanınmıştır?

5. Alınan kararla ilgili Bakanlığınız herhangi bir araştırma yapmış mıdır? Yapmışsa sonuçları nelerdir? Yapmamışsa yapılacak mıdır?

6. Bahsi geçen kararın iptal edilmesi söz konusu mudur?

7. Bahsi geçen protokolün bir örneğinin, önerge yanıtına eklenerek gönderilmesi talebimdir.