Üsküdar'daki spor tesisi boşaltılıp arazisi TÜRGEV'e veriliyor

Üsküdar Ünalan Mahallesi'ndeki Şampiyon Spor Tesisleri'nin sahibi Hamit Akyüz, arsanın Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu TÜRGEV'e devredileceği iddiasıyla ilgili, "TÜRGEV Genel Müdürü ile görüştüm. Adı Salih'ti. Bazı yerleri işgal ettiğimi söyledi. 'Siz karar merci misiniz? şeklindeki soruma, 'Biz bir işe olur deriz, o iş olur' karşılığını verdi" ifadelerini kullandı.

Hamit Akyüz, tartışmalı bir şekilde boşaltma işlemi devam eden tesislerde basın açıklaması yaptı.



'İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeyi onayladı'

Zaman gazetesinin haberine göre, yaşadığı sürece değinen Akyüz, "Ülkemize kazandırabileceğim hayalim olan bir proje vardı; fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi. Dünyadan birçok sporcunun da gelip tedavi olacağı bir proje. Projeyi Büyükşehir Belediyesi'ne götürdüm, bana 'İstanbul için şahane bir proje' dediler ve 5000'lik planımı onayladılar. Bu plandan sonra Üsküdar Belediyesi'nin 1000'lik planı kaldı. Üsküdar Belediyesi'ne tüm kurumlardan 'olur aldığım' yazıyı sundum. İmzalar tamamlandı, makama gitti.



Ne olduysa ondan sonra oldu. 1000'lik planlar pek fazla beklemez. Bir süre sonra sayın başkana dosyamın akıbetini sordum. Bir şey demedi. Bir arkadaşım Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın ziyaretine gidiyor, arkadaşıma 'Ankara'dan beni üst düzey bir yönetici aradı, dosyayı bekletmemi istedi' diyor" şeklinde konuştu.

'TÜRGEV'le git bir konuş'

Planın Üsküdar Belediye Başkanlığı'na geldiğini öğrenince Mustafa Kara'yı aradığını belirten Akyüz, konuşmasını şöyle sürdürdü: " 'Başkan ne oluyoruz? dedim. Bana, 'Hamit Abi bekleyeceğiz' dedi. Bekleyeceğiz de neyi bekleyeceğiz neden göndermiyorsun? dedim. Ankara'da bir müsteşarın aradığını söylüyor. Kimdir nedir ne değildir araştırdık. Birileri dedi ki 'şu TÜRGEV'le git bir görüş, konuş.' O zamanın TÜRGEV Genel Müdürü ile Başakşehir'deki ofislerinde gidip görüştüm. 'Abi dedim, ben bu camianın insanıyım.

'Bu işin karar vericisi misin' diye sorunca, 'biz bir işe olur deriz, o iş olur' dedi

Eğer bir taraf isem AK Partiliyim, Cemaat'ten falan değilim. Cemaat'e saygım var, sevdiğim insanlar var. Doğru yanlış bir yorum yapmam, haddime değil, ben sporcuyum. Sayın genel müdürle görüştüğümde -ismi de Salih- 'Abi böyle böyle duyumlar aldım. Konunun sizinle alakalı olduğunu söylüyorlar. Siz ne diyorsunuz? dedim. Bana dedi ki, 'Şu alan içerisinde küçük küçük şunlar var bunlar var. Her yeri zapt etmişsin' Burada her tarafı işgal etmişim. 'Buranın bu şekilde hepsi sana olmaz' dedi. Ne olacak deyince, 'her taraftan bir tarafa çekilmen lazım' dedi. Siz bu işin karar vericisi misiniz? deyince, vallahi billahi bir Müslüman'dan bunu duydum hala kahrediyorum. 'Biz bir işe olur deriz, o iş olur' dedi. Ya dedim bunu eskiden başkaları söylerdi, biz onlara 'lanet olsun' derdik. Ben de sana şimdi bunu söylüyorum daha konuşacak bir şeyim yok dedim."

'Hakkım olmayan bir şeyi Allah bana nasip etmesin'

Bu süreçte hiçbir kurumun kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğini kaydeden Akyüz, "Biz nasıl bir ülke haline geldik? Ben hastalıklı değilim, devlete karşı bir suç da işlemedim. Ne suçum var ki beni kabul edip de derdimi dinlemiyorlar? Sonuçta bunlar toplanacak en üst makama, Cumhurbaşkanı'na sunacaklar. Diyecekler ki 'Hamit Bey böyle böyle' dedi. Şimdi soruyorum size Sayın Cumhurbaşkanı ne yapsın? Bu kadar beceriksiz, pısırık idareciler varken her şeyi götürüp Cumhurbaşkanına dayatmanın ne mantığı var? Yap kardeşim görevini, hakkım varsa ver, yoksa yaz evrakımı 'hakkın yok de'. Bu kadar insanı boşa toplamayalım, benim derdim bu. Hakkım olmayan bir şeyi de Allah bana nasip etmesin, istemiyorum" şeklinde konuştu.

'Sayın Cumhurbaşkanı da iki metrelik o çukura girecek'







Akyüz, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği bir söz var ya 'ne kadar yaşarsan yaşa, iki metrelik bir çukura gideceksin' diye. Ben de o çukura gireceğim, Sayın Cumhurbaşkanı da o çukura girecek. Burada hesaplaşmak varken oralara hesapları bırakmayalım. Allah rızası için bize yardımcı olsun! Oturalım konuşalım, bu işi çözelim. Bu millete burayı kazandıralım" ifadelerini kullandı.