TÜRGEV protestosuna biber gazlı müdahale

Eskişehir'de Türkiye Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Kalender'in katıldığı panelin yapıldığı salona girmek isteyen 40 kişilik gruba polis biber gazlı müdahalede bulundu.

İlim Yayma Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından 'Türkiye'nin değişim sürecinde sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi' konulu panel bu akşam Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapıldı.



DHA'nın haberine göre, panel başlamadan yaklaşık yarım saat önce Zübeyde Kültür Merkezi önüne gelen aralarında Eskişehir Halkevi Başkanı Gürkan Çelik'in bulunduğu yaklaşık 40 kişi, TÜGEV Başkanı Arzu Akalın'ı protesto etmek için salona girmek istedi. Kapıya yumurta atan gruba çevik kuvvet polisleri biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Çevik Kuvvet şubesinde görevli bir amir, kaçan grubun arkasından biber gazı sıkan polisi gaz sıkmaması için uyardı.

Gruptakiler kısa süre sonra panelin yapıldığı salona yaklaşık 300 metre mesafedeki İsmet İnönü Caddesi'nde yeniden toplandı.



Çevik kuvvet polisleri yürümek isteyen grubun geçişine izin vermedi. Polisler ile grup arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevik kuvvet polisleri gruba biber gazı sıktı, Halkevi Başkanı Gürkan Çelik ile birlikte 3 kişiyi kısa süreli gözaltına alıp serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Bayram Önal, grubun dağılması için megafonla uyarılarda bulundu. Gruptakiler panelin olduğu Zübeyde Hanım Kültür Merkezi yakınında basın açıklaması yapıp dağılacaklarını söyledi. Polislerin izin vermesiyle merkezin yanındaki Subay Orduevi karşısına gelen grup burada konuşmalar yaptıktan sonra dağıldı.