T24 LogoT24 Logo
Gündem

TÜRGEV protestosuna biber gazlı müdahale

Eskişehir'de Bilal Erdoğan'ın da yönetim kurulu üyesi olduğu TÜRGEV'i protesto eden gruba, polis müdahale etti

17 Şubat 2015 02:11

Eskişehir'de Türkiye Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Kalender'in katıldığı panelin yapıldığı salona girmek isteyen 40 kişilik gruba polis biber gazlı müdahalede bulundu.

İlim Yayma Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından 'Türkiye'nin değişim sürecinde sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemi' konulu panel bu akşam Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapıldı.

DHA'nın haberine göre, panel başlamadan yaklaşık yarım saat önce Zübeyde Kültür Merkezi önüne gelen aralarında Eskişehir Halkevi Başkanı Gürkan Çelik'in bulunduğu yaklaşık 40 kişi, TÜGEV Başkanı Arzu Akalın'ı protesto etmek için salona girmek istedi. Kapıya yumurta atan gruba çevik kuvvet polisleri biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Çevik Kuvvet şubesinde görevli bir amir, kaçan grubun arkasından biber gazı sıkan polisi gaz sıkmaması için uyardı.

Gruptakiler kısa süre sonra panelin yapıldığı salona yaklaşık 300 metre mesafedeki İsmet İnönü Caddesi'nde yeniden toplandı.

Çevik kuvvet polisleri yürümek isteyen grubun geçişine izin vermedi. Polisler ile grup arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevik kuvvet polisleri gruba biber gazı sıktı, Halkevi Başkanı Gürkan Çelik ile birlikte 3 kişiyi kısa süreli gözaltına alıp serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Bayram Önal, grubun dağılması için megafonla uyarılarda bulundu. Gruptakiler panelin olduğu Zübeyde Hanım Kültür Merkezi yakınında basın açıklaması yapıp dağılacaklarını söyledi. Polislerin izin vermesiyle merkezin yanındaki Subay Orduevi karşısına gelen grup burada konuşmalar yaptıktan sonra dağıldı.

 

ETİKETLER

türgeveskişehirbilal erdoğanprotestopolisbiber gazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24