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Erdoğan'dan 'cinsel istismar' açıklaması: Hükümet eleştirileri dikkate almalı!

"Geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum"

22 Kasım 2016 03:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun düzenlemesinin görüşmesi öncesinde, düzenlemeya ilişkin açıklamada bulundu. 

Erdoğan, düzenlemeye yönelik, "Hükümetin, toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum." dedi. Erdoğan Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada Erdoğan şöyle konuştu:

"Görevi, sorunlara çözüm üretmek olan siyaset kurumunun, bu önemli toplumsal sıkıntının çözümüne yönelik arayış içinde olmasından daha tabii bir durum yoktur. Ancak, söz konusu kanun tasarısının görüşmeleri esnasında başlayan tartışmanın, kamuoyunda çok farklı tepkilere, eleştirilere, önerilere neden olmasının, konunun yeniden ele alınmasını gerektirdiği açıktır. Hükümetin toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum."

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök bugün TBMM'de oylanması beklenen tartışmalı tasarı için , "AKP cinsel istismar önergesini çekmezse, konuyu şekil yönünden acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız." demişti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise "Bu yapılan düzenleme bir ihtiyaca yöneliktir. Asla tecavüz suçlarını kapsamamaktadır, kapsamayacaktır. Bu aynı zamanda bir af değil, düzenlemedir. Eğer MHP ya da CHP'nin önerileri varsa bunları da dinlemeye hazırız. Yeni bir şey konuşulması için yeni bir teklif verilmesi gerekir" diye konuşmuştu.

 

 

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