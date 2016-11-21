Kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında cinsel istismar düzenlemesine 'hayır' demeye devam ediyor

Kadınlar, TBMM Genel Kurulu’nda TCK’da değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısına son dakikada eklenen ve cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun düzenlemesini, Türkiye'nin dört bir yanında protesto etmeye devam ediyor. Bu kapsamda "Cinsel istismara hayır" diyen kadınlar, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Antalya, Artvin ve Mersin'de protesto gösterileri düzenledi.

İSTANBUL: AKP'li milletvekillerince yapılan ve geçtiğimiz perşembe gecesi yeterli sayı bulunamadığı için salı gününe ertelenen yasa teklifine karşı Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen kadınlar buradan Kalkedon Kilisesine yürüdü. “Cinsel istismarı aklayan yasayı geri çekin” pankartının taşındığı eylemde yapılan açıklamada cinsel istismarın suç olduğu vurgulanırken, Meclise de ‘Önergeyi geri çekin’ çağrısı yapıldı. Açıklamanın sonunda AKP milletvekillerine seslenen kadınlar, ‘Bu yasayı derhal geri çekin!’ çağrısı yaptı.

BALIKESİR: Ayvalık ilçesinde bir araya gelen kadınlar, cinsel istismar suçlarıyla ilgili düzenlemeyi protesto etti. Yakaşık 100 kişilik bir grup kadın, cinsel istismar suçlarıyla ilgili düzenlemeyi protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. 'Hükümet elini bedenlerden çek' sloganı atan kadınlar, alkışlarla tepkilerini gösterdi.

ANTALYA: CHP Finike İlçe Teşkilatı ve Kadın Kolları üyeleri cinsel istismar düzenlemesine tepki için eylem yaptı. 'Tacizi, tecavüzü, çocuk istismarını aklamanıza izin vermeyeceğiz', 'Tecavüze sessiz kalmayın', 'Çocuk yaşta evlilik suçtur', 'Çocuk istismarı toplumsal bir utançtır' yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklaması yapıldı. CHP Manavgat Gençlik Kolları da cinsel istismar düzenlemesine karşı imza kampanyası başlattı.

MERSİN: Merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı İŞTAR Kadın Danışmanlık Merkezi, cinsel istismar düzenlemesine tepki gösterdi. Merkez bahçesinde düzenlenen basın toplantısında grup adına konuşan psikolog Fahriye Cengiz, yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti. Kadınların tecavüzcülerinden çocuk doğurmaları gerektiğini savunan bir zihniyetin olduğunu ifade eden Cengiz, "Kanun değişikliğiyle, 'çocuk istismarı' suç olmaktan çıkarılarak, Adıyaman'da, Karaman'da yaşanan olayları aklayarak, üstünü örtmeye gerek duymadan Meclis'te de her yerde açık bir şekilde savunuculuklarını yapacakları bir ülke yaratmaya çalışmaktalar" dedi.

ARTVİN: Hopa ilçesinde, cinsel istismar suçlarına yönelik düzenlemeyi protesto eden kadınlara polis müdahale etti. Hopa Belediye Parkı'nda saat 15.00'te toplanan ve aralarında çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı kadınlar, 'Tecavüz insanlık suçudur, meşrulaştıramazsınız' yazılı pankart açtı, "Bu yasa meclisten geçmeyecek" sloganları atmaya başladı. Kadınların çevresini saran Çevik Kuvvet ekipleri, eylemi sürdüren grubun elinden megafonu zorla alınca kadınlarla polis arasında arbede yaşandı. Müdahalede bulunan polis bazı kişileri gözaltına aldı. Çıkan olaylarda 1'i polis 3 kişi yaralandı. Hopa'da gergin bekleyiş sürüyor.

İZMİR: Güzelbahçe ilçesinde faaliyet gösteren Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nin düzenlediği Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı'na (KİEP) katılan bir grup kadın, TBMM'ye sunulan, çocukların istismarcısıyla evlendirilmesine ilişkin yasanın çıkartılmak istenmesine tepki gösterdi, protesto etti.

KAYSERİ: Bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının üyesi kadınlar, cinsel istismara uğrayan birey ile failin evlenmesi durumunda, failin cezasının geri bırakılması veya ertelenmesini içeren yasa teklifine tepki gösterdi. 'Hepimiz yaralıyız' diyen kadınlar yüzlerine yara bandı yapıştırarak, teklifin geri çekilmesini talep etti.

ESKİŞEHİR: Demokratik Kadın Platformu üyeleri, cinsel istismar önergesine tepki gösterdi. Bir alışveriş merkezi önünde toplanan yaklaşık 150 kadın, önergeyi protesto etti. “ AKP kız çocuklarını tecavüzcüleriyle evlendirme yayası çıkartıyor. Tecavüz meşrulaştırılamaz. Çocuklarımızı, bedenimizi hayatımızı savunmak için direnişteyiz” yazılı pankart açan kadınlara CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de destek verdi. Eskişehir Kadın Platformu adına basın açıklamasını Sultan Ballı Gündoğan okudu.