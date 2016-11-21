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Polis, ‘cinsel istismar düzenlemesi’ eylemine müdahale etti; 3 kişi yaralandı

Müdahale sonrası bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi

21 Kasım 2016 21:32

Artvin’in Hopa İlçesi’nde, cinsel istismar suçlarına yönelik düzenlemeyi protesto eden kadınlara polis müdahale etti. Polisin müdahalesinde 1’i polis 3 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Hopa Belediye Parkı’nda saat 15.00’te toplanan ve aralarında çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı kadınlar, ’Tecavüz insanlık suçudur, meşrulaştıramazsınız’ yazılı pankart açtı, "Bu yasa meclisten geçmeyecek" sloganları atmaya başladı.

Kadınların çevresini saran Çevik Kuvvet ekipleri, Artvin Valiliği’nce 18 Kasım tarihi itibariyle bir ay süreyle eylem yasağı getirildiğini hatırlatarak dağılmaları yönünde uyardı. Polisler, eylemi sürdüren grubun elinden megafonu zorla alınca kadınlarla polis arasında arbede yaşandı. Grup daha sonra yürüyüşe geçmek isteyince polis bu kez de biber gazı ve copla müdahale etti.

Erkeklerin de karıştığı olaylarda ortalık bir anda savaş alanına döndü. Polisin müdahalesi ile kaçışan grup bir süre sonra Hopa Meydanı’nda yeniden toplandı. Müdahalede bulunan polis bazı kişileri gözaltına aldı.

 

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