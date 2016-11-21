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Çocuklara yönelik cinsel istismar davaları 10 yılda yüzde 700 arttı

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Doğan, “çocuk gelin” kavramının yanlış olduğunu dile getirdi

21 Kasım 2016 23:48

Çocuklara yönelik cinsel istismar davalarında son 10 yılda yüzde 700 artış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014’te 1377’si erkek, 9 bin 718’u kız olmak üzere en az 11 bin 95 çocuk istismarı meydana geldi.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İzzet Doğan, çocuklara yönelik cinsel suçlar davalarında son 10 yılda yüzde 700 oranında artış olduğunu açıklayarak, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 2014 yılında bin 377’si erkek, 9 bin 718 kız çocuğu olmak üzere 11 bin 95 çocuk istismarı yaşanmış olup, gizli kalan olaylar bu rakamların dışındadır” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) altı milletvekilinin TBMM'ye getirdiği ve 'bazı cinsel istismar suçlarına af getirmekle' eleştirilen teklifin kamuoyunda tartışma yarattığını ifade eden Doğan, yapılacak düzenlemede tüm partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Doğan, “çocuk gelin” kavramının da yanlış olduğunu söyleyerek, “Bunun yerine ‘erken yaşta evlenenler’ veya 'çocuk yaşta evlenenler/evlendirilenler’ denilmesi” önerisinde bulundu.

 

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