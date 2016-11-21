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CHP: AKP 'cinsel istismar' teklifini geri çekmezse AYM'ye taşıyacağız

CHP'li Levent Gök konuyla ilgili açıklamada bulundu

21 Kasım 2016 17:04

CHP, AKP'nin cinsel istismar teklifini geri çekmemesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını duyurdu.

CHP'li Levent Gök, "AK Parti cinsel istismar önergesini çekmezse şekil yönünden acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız" dedi.

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CHPLevent GökAKPcinsel istismarAnayasa Mahkemesi

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