CHP: AKP 'cinsel istismar' teklifini geri çekmezse AYM'ye taşıyacağız

<p>CHP, AKP'nin cinsel istismar teklifini geri çekmemesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını duyurdu.</p>\r\n\r\n<p>CHP'li <strong>Levent Gök</strong>, "AK Parti cinsel istismar önergesini çekmezse şekil yönünden acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız" dedi.</p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="http://cdn00.vidyomani.com/c/1/9/1/kyyobb02ozz6/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="640"></iframe></p>\r\n