Hükümet Sözcüsü: CHP ve MHP 'cinsel istismar teklifi'nde önerisini getirsin, görüşelim

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifine ilişkin "Asla tecavüz suçlularını kapsamamaktadır. Bu konuda CHP ve MHP'nin başka teklifleri varsa onlara da açığız.CHP ve MHP 'cinsel istismar teklifi'nde önerisini getirsin, görüşelim" dedi.

Kurtulmuş, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 54 bin 500 okulun önüne kamera yerleştireceklerini belirterek "Uyuşturucuyla mücadele üst kurumu çalışmalarını yürütüyor. Uyuşturucu Mücadele Toplantısı sonucunda Türkiye kamuoyuyla paylaşılacak ve güvenli okul projesi kapsamında çok kısa sürede tamamlanacaktır" ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sağlık Bakanımız sayın Akdağ olay yerindeydi. Değerli arkadaşlarım bugün Bakanlar Kurulunda ele alınan konulardan birisi Türkiye'nin milli tarım projesinin ana hatlarıyla dile getirilmesi ve çalışmaların gözden geçirilmesiydi. Önümüzdeki günlerde SİT olması gereken ovalar belirlenerek SİT statüsü verilmesi Bakanlar Kurulu kararına sunulacaktır.

Bu çerçevede Türkiye'de hayvancılığın artırılması ve milli hayvan potansiyelinin artırılması açısından kısa vadeli çalışmalar gözden geçirilmiş. Özellikle 2017 yılında kırmızı et üretiminde sıkıntı çekilmemesi için, ihtiyacı karşılayacak kadar Süt Et Kurumu tarafından hayvan ithalatına izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bir başka konu ise Türkiye'nin internet alanındaki önemli bir adımı olacaktır. Veri merkezlerinin Türkiye'de oluşturulması meselesi. Biliyorsunuz veriler yüzde yurt dışına çıkıyor oradan geri geliyor. Bu veri güvenliği bakımından eksikliktir ve süratle kapatılması gerekmektedir. Veri merkezlerinin Türkiye'de olması projesi hızlanacaktır. Yerli ve milli teknolojinin hızlanması bakımından ciddi katkı sağlayacaktır. Böylelikle ciddi bir istihdam ortaya çıkacaktır.

Bir başka konu ise okullarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu binaların etrafında hem çocukların uyuşturucan korunmasını sağlanması hem okul etrafındaki asayişin önlenmesi açısından kamera sistemiyle 54 bin 500 okulun çevresi gözetlenecek, seyyar emniyet unsurlarıyla ortaya çıkacak durumlarda müdahale edeceklerdir.

Dövizin yükselmesi hakkında önlem alacak mısınız?



EKK toplantısında döviz, faiz ve bu anlamda piyasayla ilgili gelişmeler konusunda Merkez Bankası'nın hazırlıklarını yapması gündeme gelmişti. İkincisi yapısal reformları sürdürme kararıdır. Dolayısıyla şu anda ekonomideki durumu yakinen takip ediyoruz, perşembe para piyasaları kurulu toplantısı yapılacak, bu toplantıda bağımsız bir kurum olan Merkez bankası bir karar alacaktır. EKK biliyorsunuz sürekli yapılan bir toplantıdır, kontrol altında ekonomik kararlar alınıyor.



Perşembe günü meclisten geçen cinsel istismar düzenlemesi var, bu konu konuşuldu mu?



Sizin de söylediğiniz gibi STK'ların, milletvekillerinin kanaat ve değerlendirmelerini gözden geçiriyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Asla tecavüz suçlarını kapsamamaktadır. Kapsamayacaktır da. CHP ve MHP'nin de başka teklifleri varsa bunları da değerlendirmeye açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Başka bir teklifi varsa, bunları değerlendirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.



Değerlendireceğiz dediniz. Levent Gök'ün bir açıklaması oldu 330 aranmalıdır ve tümü geri çekilmelidir dediler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?



O tarihten önceki durumu değerlendiren bir düzenlemedir, af değildir. Şu haliyle konuştuğumuz teklif bir af değildir, CHP ve MHP'nin başka teklifleri varsa getirsinler

Israrlı mısınız teklifte?



Şu anda başka bir teklif yok, CHP ve MHP'nin kendi tekliflerini getirmesinin en doğru teklif olduğunu söylüyoruz. Herhalde bir başka teklifin getirilmesi, eleştirenlerin sorumluluğunda değil midir? Yeni bir şey konuşulabilmesi için ortada yeni bir teklifin olması gerekir.



İsrail'de sabah ezanının hoparlörle okunmasını engelleyen bir adımı var, Şangay 5'lisine girme yönünde bir isteğinin olduğunu görüyoruz, ardından Rusya ve Çin'den de olumlu teklifler geldi.

İsrail'de gelen kısıtlama kabul edilemez. Din ve vicdan özgürlüklerine tamamen aykırıdır. Kudüs, çok dinlilikle ilk defa karşılaşmıyor, yıllarca Müslümanlar, Hristiyanlar oldu orada. Kilise çanları ile ezan sesleri yıllarca birbirine karıştı. Kimse birbirine karışmadı, çok kültürlü geçmişi olan bir şehirde bunu engellemek anlaşılır değildir.

Kudüs'ün tarihine, geçmişine hakarettir. Ben böyle bir yasağın uygulanmayacağını düşünüyorum. Bu artık bütün dünyanın isyan edeceği bir inanç özgürlüklerinin engellenmesidir. Bununla ilgili olarak da görüşümüz çok açıktır, ezan sesleri de çan sesleri de korunmalıdır. Biz ezanları Havralarda mı okutacağız?

Türkiye tarihi, kültürü, geçmişi, potansiyel imkanları ihtimalinde dünyanın tüm bölgeleriyle çok taraflı olarak ilişki kurabilecek ender ülkelerinden biridir. Şangay işbirliği örgütüyle de, diğer ülkelerle de işbirliği devam ediyor, eder de zaten. Türkiye'nin bu anlamda Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği bir niyet var zaten.



Görüşmeler genel çerçevede olumlu seyir izliyor. Henüz MHP son noktayı koymuş değildir, bir karar verecek, çalışmalarını bitirecek, 330'u aşacağımızı gördüğümüzde Meclisin gündemine getireceğiz."

