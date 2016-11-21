UNICEF'den 'cinsel istismar' teklifi ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) , TBMM gündemindeki cinsel istismar suçuyla ilgili düzenleme nedeniyle, endişe duyduklarını açıkladı.

DHA’da yer alan habere göre, UNICEF Basın Sözcüsü Christophe Boulierac, “Çocuklara uygulanan her türlü şiddet bir suçtur ve mutlaka cezalandırılmalıdır, her halükarda alınacak kararlarda çocukların yüksek çıkarları gözetilmelidir” dedi.

Milletvekillerini, çocukların korunması için elinden geleni yapmaya çağıran Boulierac, açıklamasında “UNICEF, bir şekilde suçlular için af görüntüsü veren bu kanun tasarısından çok tedirgin olmaktadır” ifadelerine yer verdi.