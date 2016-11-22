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'Cinsel istismar' oylaması öncesinde, HDP'li Başkanvekili Buldan'ın oturumu yönetme yetkisi elinden alındı!
TBMM Başkanvekili Buldan kararı 'Bu gece yarısı yapılan ayrı bir darbedir' sözleriyle değerlendirdi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yarın TBMM gündemine gelecek olan ve cinsel istismar suçlarında, fail ve mağdurun evlenmesi halinde cezasızlık öngören kanun düzenlemesinin görüşmesi öncesinde, oturumu yönetecek olan TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın yerine AKP Adıyamam Milletvekili Ahmet Aydın’ı atadı. Değişikliği Twitter hesabından duyuran Buldan “Yarın tecavüz yasasının oylaması yapılacağından genel kurulu yönetme hakkım Meclis Başkanı tarafından elimden alınarak Ahmet Aydın'a verilmiştir” ifadelerini kullandı.
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