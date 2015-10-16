Hasan Cemal soruşturmasında takipsizlik: Erdoğan'a hakaret etmedi, basın özgürlüğü kapsamında eleştirdi

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal hakkında, iki yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yapılan iki suç duyurusunda da "takipsizlik" kararı verildi. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğeri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından verilen şikâyet dilekçeleri üzerine Hasan Cemal'in ifadesine başvuran savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, "siyasetçileri ve toplum önünde bulunan tanınmış kişileri eleştiri sınırlarının normal bireye göre daha geniş olduğu" görüşünü dile getirdi.

Hasan Cemal'in T24'te yayımlanan "Akan Kanın bir numaralı sorumlusu, Saray'daki Sultan'dır, nokta!" (12 Ağustos 2015'te) başlıklı yazısı için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, "Heyy sen!" (7 Eylül 2015) başlıklı yazısı için de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği" iddiasıyla şikâyet dilekçesi verdi. Her iki dilekçede de, Cemal'in, 4 yıla kadar hapis ve "aleni yapılması durumunda altıda bir oranında ceza artırımı" öngören TCK'nın 299. maddesi uyarınca cezalandırılması talep edildi. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından verilen dilekçede "Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği" öne sürerken "aşağılık bir şekilde iftira edildiği" ifadesi kullanılması dikkat çekmişti.

Hasan Cemal hakkında iki ayrı köşe yazısından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcılığı'nca iki ayrı soruşturma açıldı. Cemal'in "Hey sen!" başlıklı köşe yazısı nedeniyle açılan soruşturma Savcı Emin Aydinç, "Akan kanın bir numaralı sorumlusu, Saray'daki Sultan'dır, nokta!" yazısından dolayı açılan soruşturma da Savcı Umut Tepe tarafından yürütüldü.



İki soruşturma için de 30 Eylül Çarşamba günü, avukatı Fikret İlkiz eşliğinde ifade veren Hasan Cemal, AİHM ve Yargıtay içtihadları ışığında yaptığı savunmada, "hakaret etmediğini, demokrasinin temeli olan ifade özgürlüğü kapsamında gazeteci olarak eleştiri hakkını kullandığını" vurguladı.

İki soruşturmanın sonunda Cemal hakkında ayrı ayrı takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararlarında, yazıların basın ve ifade özgürlüğü kapsamında ve eleştiri mahiyetinde olduğu belirtildi. Savcı Umut Tepe tarafından verilen takipsizlik kararında, "siyasetçileri ve toplum önünde bulunan tanınmış kişileri eleştiri sınırlarının normal bireye göre daha geniş olduğu" vurgulandı. Takipsizlik kararları, onay için başsavcılığa gönderildi.



Şikâyet konusu yapılan yazılar



Akan kanın bir numaralı sorumlusu, Saray’daki Sultan’dır, nokta!

Heyy sen!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının 'aşağılık' sözünü aynen iade ediyoruz!