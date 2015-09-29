T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasan Cemal’e ikinci Erdoğan soruşturması: "Aşağılık bir şekilde..."

Avukatı, Erdoğan’a hakaret edildiğini iddia ederken ‘aşağılık bir şekilde iftira atıldığı’ ifadesini kullandı

29 Eylül 2015 20:20

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal hakkında, yazılarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla ikinci soruşturma başlatıldı. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “hakaret” gerekçesiyle verilen dilekçede, Hasan Cemal’in T24’te yayımlanan “Heyy sen!” başlıklı yazısında “aşağılık bir şekilde iftira ettiği” öne sürüldü. 

Hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesi uyarınca ceza davası açılması talep edilen Cemal, ilk soruşturma konusu olan “Akan kanın bir numaralı sorumlusu Saray’daki Sultan’dır, nokta!” ve “Heyy sen!” başlıklı yazıları için bugün (30 Eylül 2015 Çarşamba) sabah 10:00’da Çağlayan Adliyesi’nde T24'ün avukatı Fikret İlkiz ile birlikte ifade verecek. TCK’nın “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığını taşıyan 299. maddesi, dört yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Maddede “suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın altıda bir oranında artırılması” hükme bağlanıyor. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne “Cumhurbaşkanı’na hakaret ve iftira gerekçesiyle ceza davası açılması” talebiyle gönderdiği yazı üzerine Hasan Cemal hakkındaki ilk soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesi üzerine Cemal’in yazıları hakkında ikinci soruşturma açıldı.

T24’te 7 Eylül 2015’te yayımlanan “Heyy sen!” başlıklı yazıda Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği iddia öne sürülen dilekçede, “aşağılık”, “tükenmiş” gibi ifadeler eşliğinde şöyle denildi:

“Müvekkilim Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinirefahı ve kalkınması adına başkalarının hayal bile edemediği adımları atarak istikrarlı bir şekilde halka hizmet görevini sürdürmekte ancak şüpheli, tüm mesaisini Türkiye Cumhuriyeti’nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasına adamış bir cumhurbaşkanına, kendisini bu makama layık göreTürkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kanlı biortamrüklediğindair aşağılık bir şekilde bir iftira etmekten çekinmemektedir.

“Müvekkilim Sayın Cumhurbaşkanı hem mevcut makamında hem ddaha önce Başbakanlık yaptığı dönemde vatandın sosyal, ekonomik ve dahi lrel açıdan gelişimine katkı sağlayacak her adımın baş rooyuncusu olmuşturSayın Müvekkiliminbugünkü pozisyonu vermiş olduğu hizmetlerin vatandaşta karşılığının bulunduğunun da bir göstergesidir. Hal böyleyken şüphelinin ifade vbasın özgürlüğü sınırlarını aşarak kamuoyunMüvekkilime karşı yönlendirmek ve provoke etmek amacıyla bu ve bunun gibhaber değeri taşımayan yazlılarla kamu yararı ve habercilik etiği gözetmeksizin gazetecilik hayatını sürdürdüğü gözlemlenmektedir.

“Şüphelinin birtakım siyashesaplarla Müvekkilime iftira atarak, kamuoyu önünde lekelemeye çalışarak Müvekkilim ile ilgilyalaiddialarını ülke gündemine taşıması ve bu şekilde Müvekkilime itibar suikastı yapmçalışması, habercilikten çosiyasi kin, nefreve tükenmişliğin sonucudur.” 

 

Hasan Cemal hakkında 2. soruşturma açılmasına neden olan yazısı: Heyy sen!

Erdoğan'ın avukatının yaptığı suç duyurusunun tam metni için tıklayın  

Hasan Cemal'e "Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla açılan ilk soruşturmanın detayları   

ETİKETLER

hasan cemaltayyip erdoğancumhurbaşkanısoruşturmahakaretçağrı kağıdıikinci

İlgili Haberler

Hasan Cemal'e, Tayyip Erdoğan yazısı için soruşturma: Şüpheli olarak ifadeniz alınacak!

Gerekçe, "Akan kanın bir numaralı sorumlusu Saray'daki Sultan'dır, nokta!" başlıklı yazı

AİHM Başkan Yardımcısı Işıl Karakaş: Cumhurbaşkanı'na hakaret davası Avrupa’da yok

"Türkiye'nin 'işkence yapan ülke' imajının yerini 'basın özgürlüğünü korumayan ülke' imajı aldı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24