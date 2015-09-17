Hasan Cemal'e, Tayyip Erdoğan yazısı için soruşturma: Şüpheli olarak ifadeniz alınacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal hakkında, "Akan kanın bir numaralı sorumlusu Saray'daki Sultan'dır, nokta!" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. T24'te yayımlanan yazısı için "şüpheli" olarak ifade vermeye davet edilen Cemal'e, aksi halde "zorla getirileceği" bildirildi. 12 kitabı yayımlanan, çalışmaları Türkiye ve dünyada çok sayıda ödüle değer görülen, Harvard Üniversitesi Nieman Vakfı Gazetecilikte Louis Lyons Vicdan ve Dürüstlük Ödülü'nün Türkiye'de verildiği ilk ve tek gazeteci olan Cemal hakkında, 12 Mart 1971 darbesi sürecinden sonra, bir yazısı nedeniyle ikinci kez soruşturma-dava süreci başlatılıyor.

Hasan Cemal, ifade tebligatına dair “Cuntalar, askeri darbeler, olağanüstü haller, sıkıyönetimler gazeteciler olarak çok zor dönemlerden geçtik. Ama acı olan şu ki 12 Mart’tan sonra hakkımda açılan ikinci soruşturma" ifadesini kullandı.

Cemal hakkında son olarak 2005 yılında, Ermeni konferansının iptal edilmesi nedeniyle Milliyet'te yazdığı yazı gerekçe gösterilerek "Türklüğe aşağıladığı" iddiasıyla dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe'nin imzasını taşıyan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen yazıda, başsavcılığın, Hasan Cemal hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. Yazı aynen şöyle:

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik Şube Müdürlüğüne

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılmakta olan bir soruşturmaya esas olmak üzere;

Aşağıdaki şüpheli Çağrı Kağıdının belirtilen şüpheliye tebliğ edilmesi (belgenin bir örneğinin şüpheliye verilmesi) düzenlenecek tebellüğ belgesinin Cumhuriyet Başsavcılığımız Barın Bürosunun (Faks No: 375 78 17) numaralı faks numarasına gönderilmesi rica olunur.

Umut Tepe 42093

Cumhuriyet Savcısı

ŞÜPHELİ ÇAĞRI KAĞIDI

KİMLİĞİ VE ADRESİ

ŞÜPHELİ: HASAN CEMAL, T24 isimli internet sitesi köşe yazarı

12.08.2015 tarihinde T24 isimli internet sitesinde Hasan Cemal tarafından yazılan AKAN KANIN BİR NUMARALI SORUMLUSU, SARAY’DAKİ SULTANDIR NOKTA başlıklı köşe yazısı ile ilgili olarak yapılan soruşturmaya esas olmak üzere;

Yukarıda belirtilen haberin eser sahibi olmanız nedeni ile şüpheli olarak ifadenizin alınması gerektiğinden, çağrı kağıdına ilişkin tebligatımızı aldığınız tarihten itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu (İstanbul Adliyesi A1 Blok Kat.4 Büro no:424) müracaat etmeniz, bu süre içerisinde müracaat etmediğiniz takdirde CMK. Nun 146/1 maddesi gereğince ZORLA GETİRİLMENİZE KARAR VERİLECEĞİ ve ZORLA GETİRİLECEĞİNİZ Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 145 ve 146. Maddeleri gereğince tebliğ olunur.

Hasan Cemal'in soruşturma konusu yapılan T24'teki yazısı

Harvard'dan Hasan Cemal'e dürüstlük ve vicdan ödülü

Hasan Cemal: 46 yıllık gazeteci

Hasan Cemal 1944 yılında İstanbul'da doğdu.

1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1969 yılında Ankara’da haftalık Devrim dergisinde başladı. Yeni Ortam dergisi, Anka Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştıktan sonra 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi. 1981 yılına kadar Ankara Temsilciliği yaptığı Cumhuriyet gazetesini 1981-1992 yılları arasında Genel Yayın Yönetmeni olarak yönetti. Cumhuriyet gazetesi Cemal'in yönetimindeyken 1986’da Sedat Simavi Ödülü’nü kazanarak "yılın gazetesi" seçildi.

1992-1998 yılları arasında Sabah gazetesinin birinci sayfa yazarlığını yaptı. 1998'den 2013'e kadar yaklaşık 15 yıl boyunca Millyet gazetesinde yazdı. Nokta dergisi 1989 Doruktakiler ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti köşe yazısı ödüllerini kazandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2004 yılında da "Araştırma" ödülünü Hasan Cemal'in çalışmalarına verdi.

28 Şubat 2013'te Milliyet'in manşetinde yayımlanan "İmralı Zabıtları"nın yayınını savunduğu için dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisine hedef oldu. Milliyet yönetimi, "Başbakan'ı ve medya sermayesini sorgulamaktaki ısrarını" gerekçe göstererek yaklaşık 15 yıldır yazdığı gazetedeki köşesini kapattı.

Milliyet ile yolları ayrıldıktan sonra yaptığı röportajlar ve kaleme aldığı yazılar bağımsız internet gazetesi T24'te yayımlandı. PKK güçlerinin Türkiye sınırları dışına çekilme sürecini alanda izleyen Türkiye'den tek gazeteci oldu. Mart 2013'ten beri T24'te yazıyor.

Eylül 2013'te kurulan Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün kurucu başkanı oldu. Punto24 adıyla örgütlenen platformun yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor.

Harvard Üniversitesi Nieman Gazetecilik Vakfı Louis M. Lyons Gazetecilikte Vicdan ve Dürüstlük Ödülü'nü "hayatı boyunca basın özgürlüğünü savunmak için gösterdiği çaba nedeniyle" 2015 yılında Hasan Cemal'e verdi. Cemal, Türkiye'de bu ödülü alan ilk gazeteci oldu.

Yayımlanmış 12 kitabı, tarih sırasıyla şöyle:

- Tank Sesiyle Uyanmak (1986)

- Demokrasi Korkusu (1986)

- Tarihi Yaşarken Yakalamak (1987)

- Özal Hikâyesi (1989)

- Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım (1999)

- Kürtler (2003)

- Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim (2005)

- Türkiye'nin Asker Sorunu (2010)

- Barışa Emanet Olun (2011)

- 1915: Ermeni Soykırımı (2012)

- Delila - Bir Genç Kadın Gerilla'nın Dağ Günlükleri (2014)

- Çözüm sürecinde Kürdistan Günlükleri (2014)