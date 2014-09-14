Erdoğan, Sisi ve Franco ile birlikte Wikipedia'nın 'otoriteryanizm' maddesine girdi

Otoriterlikle eleştirilen Macaristan Başbakanının ilham kaynağı Türkiye

Macar Meclisi’nde üçte iki çoğunluğa sahip Macaristan Başbakanı Orban, devleti daha rekabetçi hale getirmek için liberal ilkelerden vazgeçilmesi gerektiğini iddia etti