'Erdoğan seçimle Başbakan oldu ama otoriter bir eğilimi seçti'

ABD’deki Harvard Üniversitesi Baker Vakfı Başkanı Robert Kaplan, “Tayyip Erdoğan, Türkiye’de demokratik yollarla yapılan seçimler sonucu başbakan oldu ama otoriter bir eğilimi seçti. Kendi çizdiği kişisel ve siyasi çizgiye karışanlara karşı toleransı yok. Erdoğan devletin başka güçlerine saygı duymadığı gibi vatandaşlarının fikir özgürlüğüne de saygı göstermiyor” dedi.

İngiliz Observer Gazetesi’nde ise Çin’i ziyaret eden ABD’nin First Lady’si Michelle Obama’nın Pekin Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada söylediği “İnternete ulaşım evrensel haktır” sözlerinin Başbakan Tayyip Erdoğan’a eleştiri olarak da görülebileceğini belirtildi. Gazetenin “Erdoğan’ın eleştirenleri bastırma girişimleri başarısızlığa gidiyor” başlıklı başyazısında ise da Twitter’ı yasaklayan, sosyal medyayı tapelerin sızmasına yardım ettikleri için suçlayan Erdoğan’ın kendini komik duruma düşürdüğü ifade edildi.