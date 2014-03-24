T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Erdoğan seçimle Başbakan oldu ama otoriter bir eğilimi seçti'

ÜNLÜ ABD'li jeopolitik uzmanı Robert Kaplan, Türkiye'de Twitter'ın kapatılmasını İtalyan 'La Stampa Gazetesi'ne değerlendirdi

24 Mart 2014 10:24

ABD’deki Harvard Üniversitesi Baker Vakfı Başkanı Robert Kaplan, “Tayyip Erdoğan, Türkiye’de demokratik yollarla yapılan seçimler sonucu başbakan oldu ama otoriter bir eğilimi seçti. Kendi çizdiği kişisel ve siyasi çizgiye karışanlara karşı toleransı yok. Erdoğan devletin başka güçlerine saygı duymadığı gibi vatandaşlarının fikir özgürlüğüne de saygı göstermiyor” dedi.

İngiliz Observer Gazetesi’nde ise Çin’i ziyaret eden ABD’nin First Lady’si Michelle Obama’nın Pekin Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada söylediği “İnternete ulaşım evrensel haktır” sözlerinin Başbakan Tayyip Erdoğan’a eleştiri olarak da görülebileceğini belirtildi. Gazetenin “Erdoğan’ın eleştirenleri bastırma girişimleri başarısızlığa gidiyor” başlıklı başyazısında ise da Twitter’ı yasaklayan, sosyal medyayı tapelerin sızmasına yardım ettikleri için suçlayan Erdoğan’ın kendini komik duruma düşürdüğü ifade edildi.

ETİKETLER

başbakan erdoğanrobert kaplanabdharvard üniversitesiseçimle geldiotoriter rejim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24