Dünya Vikipedi'de en çok ne okudu?

2012'de İnternet ansiklopedisi Vikipedi'de, en çok okunan konuları araştıran bir çalışma yapıldı. Listenin başında "Facebook" ilk sırayı alırken, Japonya'da porno yıldızlarının isimleri ön sırada çıktı.

Hollanda listesinde, Çin'deki Hua Shan dağındaki "dünyanın en tehlikeli yürüyüş güzergâhı" ilk sırada yer aldı.

Almanya'da en çok okunan başlık, İngilizce "çıkmaz sokak" anlamına gelen "cul-de-sac" kelimesinin açıklaması oldu.

Araştırmanın sonuçları, İsveçli bilgisayar programcısı Johan Gunnarsson'un, "Viki-trendleri projesi" kapsamında yayınlandı. İsveç'te en fazla bakılan başlık ise "İsveç" olarak belirtildi.

'Cinsellik, kadın sünneti ve eşcinsellik'

Vikipedi'de okunan başlıklarda en alt sıralarında yer alan konular da ülkelere dair ilginç veriler ortaya koydu.

İran'da liste başında "İran", "Tahran" ve ülkedeki yeni yıl kutlamaları gibi konuların yanında cinsellik, kadın sünneti ve eşcinsellik de ilk 10'da yer aldı.

Vikipedi'nin Arapçasında Mısır ile ilgili konulara ek olarak, 1805'te Mısır valisi olan Osmanlı paşası Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile ilgili makale en çok okunanlar arasına girdi.

Endonezya Vikipedi'sinde futbol, voleybol, basketbol gibi spor konuları ilk yedide yer aldı.



'Porno siteleri' ve 'işsizlik' en çok bakılanlar arasında



İtalyanlar, Amerikan yapımı televizyon dizileri ile ilgili konuları en fazla merak eden oldu. "Grey's Anatomy", "Dedikoducu Kız" ve "Vampir Günlükleri" liste başını tuttu.

Rusya'da ise ülkenin kendisiyle ilgili bir makale ile "YouTube" ilk sırada yer aldı. Fakat "porno siteleri" ve "işsizlik" başlıkları da en çok bakılanlar arasında yer aldı.

Olağandışı bulgular arasında "@" sembolü İspanyolca Vikipedi'de ikinci sırada, bir tür Japon çobanpüskülü bitkisi Fransızca versiyonun liste başında, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ise Polonya'da üçüncü sırada yer aldı.

Amerikalı pop yıldızı Justin Bieber hem Danimarka hem de Norveç'te ilk 10'a girdi.

Facebook'un foto paylaşım servisi Instagram, Vikipedi'nin ilk 10'una giremedi; fakat fotoğrafı en fazla paylaşılan mekânlara dair kendi listesini yayınladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok ve Siam Paragon alışveriş merkezi ilk sıraları tutarken, ABD'den yedi bölge ve Avrupa'dan da sadece Paris'teki Eyfel Kulesi ilk 10'a girdi. (bbcturkce)