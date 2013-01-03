2012′de Vikipedi’de en çok ne aradık?

Herhangi bir konu hakkında araştırma yaparak bilgi edinme adına Google’dan sonra en fazla tercih edilen platformlardan biri olan Vikipedi, 2012'de en çok ziyaret edilen popüler başlıkların İngilizce ve Türkçe dillerinde -tık oranına göre- istatistiklerini yayınladı.
İçeriğini üyelerinin oluşturduğu ve bünyesindeki milyonlarca yazı bulunduran servisin istatiklerine göre, yabancı aramalar sırasıyla 32.647.942 okunma ile Facebook, 29.613.759 oranla Wiki ve 25.418.587′yle Deaths in 2012.
Türkçe en çok aranan başlıklar ise Mustafa Kemal Atatürk (2.185.387), Go (1.750.564) ve Facebook ( 1.641.793).
log.com.tr'de yer alan habere göre, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tekrar gündeme gelen Hürrem Sultan dört numarada yer alırken, Osmanlı padişahları da 1 milyonu izlenme oranına sahip.
Listenin geri kalanı ise şu şekilde:
Türkçe
Mustafa Kemal Atatürk – 2.185.387
Go – 1.750.564
Facebook – 1.641.793
Hürrem Sultan – 1.554.386
Türkiye – 1.371.465
Google – 1.306.334
İlluminati – 1.298.740
I. Süleyman – 1.243.874
Cristiano Ronaldo – 1.165.589
Osmanlı padişahları listesi – 1.069.261
İngilizce
Facebook – 32.647.942
Wiki – 29.613.759
Deaths in 2012 – 25.418.587
One Direction – 22.351.637
The Avengers (2012 film) – 22.268.644
Fifty Shades of Grey – 21.779.423
2012 phenomenon – 20.619.920
The Dark Knight Rises – 18.882.885
Google – 18.508.719
The Hunger Games – 18.431.626