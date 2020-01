2012′de Vikipedi’de en çok ne aradık?

Herhangi bir konu hakkında araştırma yaparak bilgi edinme adına Google’dan sonra en fazla tercih edilen platformlardan biri olan Vikipedi, 2012'de en çok ziyaret edilen popüler başlıkların İngilizce ve Türkçe dillerinde -tık oranına göre- istatistiklerini yayınladı.

İçeriğini üyelerinin oluşturduğu ve bünyesindeki milyonlarca yazı bulunduran servisin istatiklerine göre, yabancı aramalar sırasıyla 32.647.942 okunma ile Facebook, 29.613.759 oranla Wiki ve 25.418.587′yle Deaths in 2012.

Türkçe en çok aranan başlıklar ise Mustafa Kemal Atatürk (2.185.387), Go (1.750.564) ve Facebook ( 1.641.793).

log.com.tr'de yer alan habere göre, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tekrar gündeme gelen Hürrem Sultan dört numarada yer alırken, Osmanlı padişahları da 1 milyonu izlenme oranına sahip.



Listenin geri kalanı ise şu şekilde:



Türkçe



Mustafa Kemal Atatürk – 2.185.387

Go – 1.750.564

Facebook – 1.641.793

Hürrem Sultan – 1.554.386

Türkiye – 1.371.465

Google – 1.306.334

İlluminati – 1.298.740

I. Süleyman – 1.243.874

Cristiano Ronaldo – 1.165.589

Osmanlı padişahları listesi – 1.069.261



İngilizce



Facebook – 32.647.942

Wiki – 29.613.759

Deaths in 2012 – 25.418.587

One Direction – 22.351.637

The Avengers (2012 film) – 22.268.644

Fifty Shades of Grey – 21.779.423

2012 phenomenon – 20.619.920

The Dark Knight Rises – 18.882.885

Google – 18.508.719

The Hunger Games – 18.431.626