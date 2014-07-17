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ABD Dışişleri'nden John Bass'ın 'Erdoğan otoriterleşiyor' yorumuna destek

ABD Senatosu'nda 'Erdoğan otoriterleşiyor mu?' sorusu eski ABD Başkanı McCain ile yeni Ankara Büyükelçisi John Bass arasında tartışmaya yol açmştı

17 Temmuz 2014 13:46

ABD'nin Ankara'ya atanacak yeni büyükelçisi John Bass'in, yeni görev yerine atanması için Amerikan Senatosu'nda düzenlenen onay toplantısında, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın otoriter bir eğilimde olup olmadığı sorusunu "Bu yönde bir kayma var, evet" sözlerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan destek geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Ankara'ya atanacak yeni büyükelçinin görüşünün, ABD'nin daha önce de açıkladığı Türkiye'ye yönelik endişeleri ve İnsan Hakları Raporu ile örtüştüğünü söyledi.

Hürriyet'ten Nafiz Albayrak'ın haberine göre, Başkent Washington DC'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Jen Psaki, bir gazetecinin 'Amerikan Senatosu'nda düzenlenen onay toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın otoriter bir eğilimde olup olmadığı sorusuna  Bass, “Bu yönde bir kayma var, evet” diye yanıtladı. Türkiye'ye atanması beklenen bir büyükelçi için bu durum bir sorun çıkarır mı' sorusuna verdiği yanıtta, Bass'in yorumunun, ABD'nin görüşü ile tutarlı olduğunu söyledi. ABD'nin Türkiye'de demokrasi, temel özgürlükler ve insan haklarını desteklemeyi sürdüreceğini belirten Psaki, "Bu konularda bir eksiklik olduğunda biz kesinlikle endişemizi açıklarız. Bu dünyada başka ülkeler için de geçerli. Büyükelçi Bass, Türkiye'de demokratik ilkelerin desteklenmesi konusunda güçlü bir ses olarak görev yapacak" diye konuştu.

Psaki, 'Yani siz de Türkiye'de otoriter bir eğilim olduğu görüşüne katılıyor musunuz' sorusuna verdiği yanıtta da, "Endişelerimizi daha önceler de dile getirdik. İnsan haklarına saygı, medya özgürlüğüne saygı görmediğimiz zamanlarda bunları dile getirdik. Yıllık İnsan Hakları Raporu’nda da bunları belirttik" dedi.

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