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Politika

Erdoğan: NATO'ya yapılan füze talebi tamamıyla savunma esaslı

Başbakan Erdoğan, NATO'ya yapılan füze talebine ilişkin, 'Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları onları nereyi uygun görürlerse oraya yerleştirilecek' dedi

23 Kasım 2012 00:14

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya yapılan füze talebine ilişkin, ''Bu tamamıyla savunma esaslı olarak, yani karşı tarafın muhtemel bazı saldırılarına karşın alınacak tedbirlerdir'' dedi. 

Başbakan Erdoğan, NATO'ya yapılan füze talebine ilişkin, ''Bunun nereye yerleştirilip yerleştirilmeyeceği Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarının da uygun görmesiyle, onlar nereyi uygun görürlerse orada bu yerleşim olacaktır. Bu tamamıyla savunma esaslı olarak, yani karşı tarafın muhtemel bazı saldırılarına karşın alınacak tedbirlerdir'' dedi.

Erdoğan, İsrail ve Filistin arasında sağlanan ateşkesle ilgili de''Temennimiz bundan sonraki süreçte tekrar aynı durumların meydana gelmemesidir. Süreci aynı hassasiyetle takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı. 

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