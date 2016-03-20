Erdoğan ile Davutoğlu görüşecek; gündem, Taksim saldırısı ve mülteciler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu'nu bugün kabul edecek. Görüşmede hem Taksim saldırısı ve terörle mücadele hem de Avrupa Birliği ile varılan mülteci anlaşması ele alınacak.

Taksim bombacısı Mehmet Öztürk

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın IŞİD militanı Mehmet Öztürk olduğu DNA testiyle kesinleşti. Adli Tıp Kurumu'nda aile yakınlarından örneklerle parçalanan canlı bombadan kalan örnekler uyuştu. 24 yaşında olduğu belirtilen canlı bomba Öztürk’ün babası ve kardeşi Gaziantep’te gözaltına alındı. Bakan Ala da canlı bombanın kimliğini doğrulayan bir açıklama yaptı. 1992 doğumlu canlı bombanın IŞİD bağlantılı olduğunu söyleyen Ala, "Emniyet ya da jandarmada arama kaydı yok. Başka bağlantıları olup olmadığını araştırıyoruz" diye konuştu.

AB - Türkiye anlaşması

Brüksel’deki AB-Türkiye 3. Mülteci Zirvesi’nde anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmaya göre, Türkiye, 21 Mart itibarıyla Avrupa'ya giden Suriyeli mültecileri, 4 Nisan’dan itibaren almayı kabul etti ve daha önce anlaşmaya varılan üç milyar Euro’ya takviye olarak 2018’e kadar ek bir 3 milyar Euro daha Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci projeleri kapsamında gönderilecek. Davutoğlu'nun açıklamasına göre, 72 kriterden geriye kalan 35 maddenin de yasallaşması durumunda Türkiye vatandaşları için AB ülkerine vize serbestisi sağlanacak.