İstiklal Caddesi'nindei bombalı saldırıyı gerçekleştirenin IŞİD militanı Mehmet Öztürk olduğu kesinleşti!

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın IŞİD militanı Mehmet Öztürk olduğu DNA testiyle kesinleşti.

Adli Tıp Kurumu'nda aile yakınlarından örneklerle parçalanan canlı bombadan kalan örnekler uyuştu. 24 yaşında olduğu belirtilen canlı bomba Öztürk’ün babası ve kardeşi Gaziantep’te gözaltına alındı. Bakan Ala da canlı bombanın kimliğini doğrulayan bir açıklama yaptı. 1992 doğumlu canlı bombanın IŞİD bağlantılı olduğunu söyleyen Ala, "Emniyet ya da jandarmada arama kaydı yok. Başka bağlantıları olup olmadığını araştırıyoruz" diye konuştu.

İki isim araştırılıyordu

Polis ve istihbarat kaynakları, teröristle ilgili iki isim üzerinde yoğunlaşmıştı. Birincisi, Türkiye’de aranan 4 IŞİD’liden biri olan Savaş Yıldız'dı. İkincisi ise ‘bölgedeki kameralarda görüldüğü’ söylenen 24 yaşındaki Mehmet Öztürk'tü.

DHA'nın geçtiği habere göre İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın Mehmet Öztürk olduğu DNA testiyle kesinleşti.

Taksim'de cep sinyali vermiş





Saldırı sırasında cep telefonu sinyali bölgede tespit edilen Mehmet Öztürk’ün Gaziantep’teki evinde arama yapıldı. Olay yerindeki canlı bombanın cesedinden alınan görüntülerle Öztürk’ün fotoğrafı karşılaştırıldı. İstihbaratta IŞİD’ci olarak kaydı bulunan Mehmet Öztürk’ün polis tarafından “Terör nitelikli kayıp şahıs" olarak arandığı ortaya çıktı. Daha önce suç dosyası bulunmayan Mehmet Öztürk ile ilgili ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.