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Canlı bomba şüphelisi S.Y. için babasından DNA örneği alındı

DNA örneği, İstanbul'a gönderildi

19 Mart 2016 21:07

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki intihar saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın 33 yaşındaki S.Y. olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, Adana'da oturan babasından DNA eşleştirmesi için kan örnekleri alındı.

Radikal’in haberine göre, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde durulan ve 'canlı bomba' olduğu ileri sürülen S.Y.'nın Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan babasından kan örnekleri alınıp, DNA eşleştirmesi yapılmak üzere İstanbul'a gönderildiği bildirildi. S.Y.'nın Adana'da sadece babasının olduğu, diğer kardeşlerinin ise Suriye'de yaşadığı da ileri sürüldü. Adı açıklanmayan babasından alınan örneklerin karşılaştırılması sonucu İstanbul'daki 'canlı bomba' eylemini yapan kişinin S.Y. olup olmadığı da kesinleştirilecek.

 

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