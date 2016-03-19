İstiklal saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli oldu.

Saldırıda İsrail vatandaşları, Simha Simon Demri, Yonathan Suher ve Avraham Godman; İran vatandaşı Ali Rıza Khalman hayatını kaybetti.

Sözcü'den Şenol Gezer, Türkiye basınında sadece İsrail vatandaşı olarak aktarılan ve hayatını kaybeden 2 kişinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu aktardı.

Ne olmuştu?



İstanbul İstiklal Caddesi’ndesabah 10.58’de şiddetli bir patlama meydana geldi.Taksim İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu Kaymakamlığı önünde meydana gelen patlamada canlı bomba ile birlikte 5 kişi yaşamını yitirdi, 15'i yabancı uyruklu 39 kişi yaralandı.