T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda 2 vatandaşımız öldü

"ABD, en sert biçimde İstanbul'daki terör saldırısını kınıyor"

20 Mart 2016 01:43

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Beyoğlu'ndaki terör saldırısını en sert biçimde kınadığını belirterek, "İki ABD vatandaşı bu hain saldırıda hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Sözcü'den Şenol Gezer, Türkiye basınında sadece İsrail vatandaşı olarak aktarılan ve hayatını kaybeden 2 kişinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu aktardı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırıda hayatını kaybedenler için İran Cumhurbaşkanı 1'inci Yardımcısı İshak Cihangiri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya birer taziye mesajı göndermişti.

İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapan Price'ın mesajı şöyle:

"Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve yaralıların da bir an önce iyileşmesini umut ediyoruz.ABD, en sert biçimde İstanbul'daki terör saldırısını kınıyor. İki ABD vatandaşı bu hain saldırıda hayatını kaybetti. NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye'yi sarsılmaz bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye'de tekrarlanan bu terör saldırıları son bulmalıdır. Soruşturma aşamasında Türk yetkililerle yakın ilişki içindeyiz ve bu şeytani terörizme karşı birlikte çalışmak için bağlılığımızı tekrar taahhüt ediyoruz."

ETİKETLER

beyaz sarayistiklalsaldırı

İlgili Haberler

İsrail: Saldırı turist kafilemize yapıldı, yaralılardan 11'i vatandaşımız

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi ölenlerden ikisinin İsrailli olduğuna dair iddialar bulunduğunu duyurdu

Davutoğlu'ndan İsrail ve İran'a taziye mesajı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda 3 İsrail - ABD, 1 İran vatandaşı hayatını kaybetmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24