ABD: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda 2 vatandaşımız öldü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Beyoğlu'ndaki terör saldırısını en sert biçimde kınadığını belirterek, "İki ABD vatandaşı bu hain saldırıda hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Sözcü'den Şenol Gezer, Türkiye basınında sadece İsrail vatandaşı olarak aktarılan ve hayatını kaybeden 2 kişinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu aktardı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırıda hayatını kaybedenler için İran Cumhurbaşkanı 1'inci Yardımcısı İshak Cihangiri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya birer taziye mesajı göndermişti.

İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapan Price'ın mesajı şöyle:

"Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve yaralıların da bir an önce iyileşmesini umut ediyoruz.ABD, en sert biçimde İstanbul'daki terör saldırısını kınıyor. İki ABD vatandaşı bu hain saldırıda hayatını kaybetti. NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye'yi sarsılmaz bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye'de tekrarlanan bu terör saldırıları son bulmalıdır. Soruşturma aşamasında Türk yetkililerle yakın ilişki içindeyiz ve bu şeytani terörizme karşı birlikte çalışmak için bağlılığımızı tekrar taahhüt ediyoruz."