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İsrail: Saldırı turist kafilemize yapıldı, yaralılardan 11'i vatandaşımız

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi ölenlerden ikisinin İsrailli olduğuna dair iddialar bulunduğunu duyurdu

19 Mart 2016 19:48

İstiklal Caddesi’nde biri canlı bomba en az 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, ölenler ve yaralananlar arasında İsrail vatandaşlarının olduğu iddiasına, İsrail Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi. Yapılan açıklamada saldırının 14 kişilik İsrailli bir turist kafilesine yönelik gerçekleştirildiği ve yaralılardan 11’inin İsrailli olduğunu bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada,  “İstanbul'daki saldırıda İsrail vatandaşları yaralandı ama şimdilik sayıyı teyit edemeyiz” ifadeleri kullanılmıştı.

Daha sonrasında yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerden 3'ünün İsrailli olduğu belirtmiş, ABD'den gelen açıklamada hayatını kaybedenlerden 2'sinin ABD vatandaşı olduğu ifade edilmişti.

Sözcü'den Şenol Gezer, Türkiye basınında sadece İsrail vatandaşı olarak aktarılan ve hayatını kaybeden 2 kişinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu aktarmıştı.

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