Davutoğlu'ndan İsrail ve İran'a taziye mesajı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşları için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ve İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri'ye birer taziye mesajı gönderdi.

Sözcü'den Şenol Gezer, Türkiye basınında sadece İsrail vatandaşı olarak aktarılan ve hayatını kaybeden 2 kişinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu aktardı.

Öte yandan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen canlı bomba saldırısında yaralanan ve Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 3 İsrail - ABD vatandaşı ülkesine gönderiliyor. 3 ambulansla yaralılar hastaneden çıkarılarak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne götürüldü. Tahsis edilen 2 özel uçakla yaralılar İsrail'e götürülecek. Bu arada terminalde 7 kişilik Kızılay ekibi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) de hazır bulundu.

Davutoğlu, Sultanahmet'te meydana gelen saldırı sonrasında da Almanya BaşbakanıAngela Merkel'e bir taziye mesajı göndermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçtiğimiz hafta Ankara'da meydana gelen terör saldırısını kınamıştı.