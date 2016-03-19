İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı; 5 kişi öldü, 8'i ağır 19 yaralı var!

İstiklal Caddesi'nde 10:55'te gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı sonucu biri canlı bomba olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yaralılardan 20'si taburcu edilirken, 8'i ağır olmak üzere 19 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Saldırının, 81 ilde aranan terör örgütü IŞİD'in militanı S.Y. tarafından gerçekleştirdiği, M.Ö.'nün de gözcülük yaptığı öne sürülüyor. Ancak intihar saldırısının M.Ö. tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde de iddialar var. İddiaya yer veren Karar gazetesi, Gaziantep'teki ailesinin görüntülerden M.Ö.'yü teşhis ettiğini öne sürdü. Resmi makamlar, hayatını kaybedenlerden 3'ü İsrail, biri İran vatandaşı... 39 yaralıdan 15'inin Türk vatadandaşı, 24'ünün yabancı olduğu belirtildi. Patlamada yaralanan yabancılardan 6'sı İsrail, 2'si İrlanda, 1'i Birleşik Arap Emirlikleri, 1'i İranlı, 1'i Alman, 1'inin İzlandalı olduğu öğrenildi. Doğan Haber Ajansı, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin İsrail vatandaşı bir kadın olduğu iddiasını duyururken, terör saldırısıyla ilgili 5 savcının görevlendirildiği öğrenildi. Patlamanın ardından Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplantının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı arayarak bilgi aldı.

Saat 10:55 sularında gerçekleşen patlama, Türkiye'nin en işlek caddesi İstiklal Caddesi'ndeki kaymakamlık binasının önünde gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle, Balo Sokak çıkışı ile karşına denk gelen tarihi Atlas Pasajı arasında yer alan siviller hayatını kaybetti ve yaralandı. Saat 12.05 itibariyle 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklanırken, 7'si ağır 39 kişinin de yaralandığı, yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralıların büyük çoğunluğu Şişli Etfal Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Şahin, olay yeri incelemesinin ardından ilk yaptığı "Bomba ihbarı değil de sosyal medyada yayılan Nişantaşı ve Bayrampaşa'da da patlama geldiği haberleri asılsızdır. Hastanelerimizde 20 yaralı var, 2'si ağır bunların" diye konuştu.

Patlama sonrası polis ekipleri, caddenin giriş çıkışlarını kapatarak emniyet koridoruna aldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Polis, ikinci bir patlama ihtimali üzerinde duruyor.

Sağlık Bakanı: Yabancı da olsa

insan kaybediyoruz

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen canlı bomba saldırısına ilişkin olarak Bursa'da yaptığı açıklamada, "Saldırıda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7'si ağır 36 kişi yaralı" dedi. Yaralananlardan 12'sinin yabancı uyruklu olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, "Neticede kaybedilen vatandaşlarımız ve yabancı da olsa insanı kaybediyoruz" diye konuştu.

Bursa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sevginin, merhametin, özverinin, kardeşliğin nasıl sınırsız, ölçüsüz bir boyutu varsa, insanlık dışı duruşun da, insani değerlerle bağdaşmayan haince eylemlerin de sınırsız bir tablosuyla, uygulamasıyla ülke olarak ne yazık ki karşı karşıyayız. Masum insanları, çocukları, bebekleri katledebilecek zihniyeti lanetliyorum.

Son dönemde bu ağır tablolarla ne yazık ki karşı karşıyayız. Milletimizin insani değerleriyle, birlik ve beraberliğimizi merkeze alarak bu hain emelleri olan zihniyetle mücadeleyi başarıyla sürdüreceğiz. Hainler asla başaramayacak, insanlık katilleri asla başaramayacak. Saat 10.55, 10:58 sularında bir canlı bomba saldırısıyla karşı karşıya kaldık. 4 vatandaşımızı kaybettik, 36 yaralıdan 7’sinin durumu ağır, 4 yaralımız ameliyat sürecinde. Umarım ki kayıplarımız olmaz. Milletimizin başı sağolsun diyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaralıların yaklaşık 12’sinin yabancı uyruklu olduğu bilgisi var. Tespitler daha da netleşir. Neticede kaybedilen vatandaşlarımız ve yabancı da olsa insanı kaybediyoruz. Katledenler de insanı katlediyorlar. Ülkemizin de, milletimizin de, insanlığın da uzak kalmasını temenni ediyorum. Bursa’daki programı yarıda keserek İstanbul’da sayın başbakanımızın yapacağı toplantıya gidiyorum.

İkinci saldırı iddiası yalanlandı

Bakan Müezzinoğlu, ikinci patlama iddialarıyla ilgili olarak, "Söylentileri her olay sürecinde yaşıyoruz. Asla yoktur demek mümkün değil. İstihbarat, emniyet bütün tedbirleri alıyor"

İstanbul'da güvenlik zirvesi

Patlamanın ardından İstanbul'da Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya, başbakan yardımcıları Tuğrul Türkeş, Yalçın Akdoğan, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı. Toplantı saat 14:30 sularında sona erdi.

Yabancı uyruklu yaralı listesi

Saldırının ardından edinilen ilk bilgilerde, yaralananların 12'sinin yabancı uyruklu olduğu sonucuna ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 13:00'te Başbakanlığa arz ettiği bilgilendirme notu şöyle:

5 savcı görevlendirildi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili 5 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

İddia: Terörist IŞİD üyesi

Karar gazetesinin internet sitesi, Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 5 kişinin ölümü 37 kişinin yaralanması ile sonuçlanan canlı bomba eylemini, IŞİD'in gerçekleştirdiğinin kesinleştiğini duyurdu. Karar'ın haberinde saldırının Türkiye'de 81 ilde aranan 4 IŞİD üyesinden biri olan S.Y. tarafından gerçekleştirildiği iddiasına yer verdi. Haberde, emniyet birimlerinde IŞİD militanı olarak kaydı bulunan M.Ö.'nün patlama bölgesinde gözcülük yaptığı öne sürüldü. Daha sonra haberini güncelleyen Karar, saldırıyı M.Ö.'nün gerçekleştirdiği iddiasına yer verdi. Haberde, "Canlı bombanın patladığı olay yerinde elde ettiği deliller üzerinden M.Ö'nün ismine ulaşan polis, eldeki fotoğraflar ve görüntüleri M.Ö'nün Gaziantep'teki ailesine gösterdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği fotoğrafları ailesi de teyit etti" dendi.

Karar.com'da yayımlanan haberin ilk hali şöyle:

Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 5 kişinin ölümü 37 kişinin yaralanması ile sonuçlanan canlı bomba eylemini, IŞİD'in gerçekleştirdiği belirlendi. KARAR'ın ulaştığı bilgilere göre saldırıda emniyet birimlerinde IŞİD militanı olarak kaydı bulunan M.Ö'nün patlama bölgesinde gözcülük yaptığı öğrenildi.

Taksim'i kana bulayan saldırının gerçekleştiği anlarda IŞİD militanı M.Ö'nün güvenlik birimlerince olay bölgesinde sinyali tespit edildi.

"4 IŞİD üyesinden biri"

Hürriyet'in haberine göre ise Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 5 kişinin ölümü 37 kişinin yaralanması ile sonuçlanan canlı bomba eylemini, Türkiye'de 81 ilde aranan 4 IŞİD üyesinden biri olan S.Y.'nin gerçekleştirdiği öne sürüldü.

" Eski DHKP-C'li..."

HDP'nin Adana ve Mersin'deki binalarına yapılan bombalı saldırıyı gerçekleştiren S.Y.'nin geçmişinde yasa dışı sol örgütlerle bağlantısı var. Canlı bomba S.Y., 2007'de de DHKP-C örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile hem Ankara'da hem de İstanbul'da gözaltına alınmış.

Bilgi ve haber değişti

Karar'ın yeni bilgi üzerine güncellediği haberinde, canlı bombanın M.Ö. olduğu belirtildi.

Karar gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberin güncellenen hali şöyle:

Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 5 kişinin ölümü 37 kişinin yaralanması ile sonuçlanan canlı bomba saldırısını IŞİD'in gerçekleştirdiği kesinleşti. Canlı bomba ise M.Ö...

Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 5 kişinin ölümü 37 kişinin yaralanması ile sonuçlanan canlı bomba eylemini, IŞİD'in gerçekleştirdiği belirlendi. KARAR'ın ulaştığı bilgilere göre saldırıyı emniyet birimlerinde IŞİD militanı olarak kaydı bulunan M.Ö'nün gerçekleştirdiği öğrenildi.

Taksim'i kana bulayan saldırını öncesinde IŞİD militanı M.Ö'nün güvenlik birimlerince olay bölgesinde sinyali tespit edildi.

Ailesi de teyit etti

Canlı bombanın patladığı olay yerinde elde ettiği deliller üzerinden M.Ö'nün ismine ulaşan polis, eldeki fotoğraflar ve görüntüleri M.Ö'nün Gaziantep'teki ailesine gösterdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği fotoğrafları ailesi de teyit etti.

'Poliste kayıtları var'

Bombacı M.Ö'nün poliste daha önce herhangi bir suçtan kaydı olmadığı ancak ailesinde DAEŞ'e yakın isimler olduğu ve poliste kayıtları olduğu belirlendi.



Ancak M.Ö'nün poliste bir suç kaydı olmadığı için saldırıyı hangi örgüt adına yaptığı henüz tespit edilemedi.

'Aranan 4 IŞİD üyesinden biri S.Y.' iddiası

Karar'ın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, teröristin kimliği belirlenmek üzerinde. Aranan 4 IŞİD'li terörist üzerinde duruluyordu. Olay yerinde ölen terörist ile aranan IŞİD'çiler arasında yapılan karşılaştırmada Ramazan Tombak sahte kimlikli S.Y.'nin canlı bomba olduğu iddia edilmişti.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli oldu. Saldırıda İsrail vatandaşları, Simha Simon Demri, Yonathan Suher ve Avraham Godman; İran vatandaşı Ali Rıza Khalman hayatını kaybetti.



İsrail: Saldırı turist kafilemize yapıldı, yaralılardan 11'i vatandaşımız



İstiklal Caddesi’nde biri canlı bomba en az 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, ölenler ve yaralananlar arasında İsrail vatandaşlarının olduğu iddiasına, İsrail Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi. Yapılan açıklamada saldırının 14 kişilik İsrailli bir turist kafilesine yönelik gerçekleştirildiği ve yaralılardan 11’inin İsrailli olduğunu bildirildi.



İsrail Dışişleri Genel Sekreteri İstanbul’a geliyor

İstiklal Caddesi'nde 4 kişinin öldüğü intihar saldırısında ölenlerin üçünün ve yaralıların da 11'inin İsrail vatandaşı olduğunun anlaşılmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dore Gold'un Pazar günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Al Jazeera'ye bilgi veren İsrail Dışişleri kaynakları, ziyaretin resmi olmadığına dikkat çekti. Buna karşın Gold, Mavi Marmara'dan bu yana Türkiye'ye İsrail'den gelen en üst düzey yetkili olacak.



ABD: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda 2 vatandaşımız öldü



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Beyoğlu'ndaki terör saldırısını en sert biçimde kınadığını belirterek, "İki ABD vatandaşı bu hain saldırıda hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Sözcü'den Şenol Gezer, Türkiye basınında sadece İsrail vatandaşı olarak aktarılan ve hayatını kaybeden 2 kişinin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu aktardı.