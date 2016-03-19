Reuters'a konuşan yetkili: İstiklal saldırısında ilk bulgular PKK'yı işaret ediyor

Uluslararası haber ajansı Reuters, isim vermediği üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırarak İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin ilk bulguların PKK'yı işaret ettiğini duyurdu. Öte yandan, Sözcü gazetesi saldırının arkasında IŞİD'in olabileceği iddiasına yer verdi.

Türkiye'de yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölge olan İstiklal Caddesi'nde 10.55 ila 10.58 arasında gerçekleşen canlı bomba saldırısında en az 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adı açıklanmayan üst düzey yetkili, "ilk bulguların, terör örgütü PKK ya da bağlantılı bir grubu işaret ettiğini" belirtti.

Ajans yetkilinin, "intihar bombacısının asıl hedefinin daha kalabalık bir bölge olduğunu dile getirdiğini" de kaydetti.

Ayrıca habere göre yetkili, "terör örgütünün Newroz kutlamaları sırasında ciddi saldırılar planladığına dair duyum aldıklarını" ifade etti.

'Korkudan patlattı'

İstiklal caddesindeki saldırıyı ilk belirlemelere göre PKK ya da PKK'nın desteklediği örgütlerden biri gerçekleştirdi" diyen güvenlik yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:

"Kimliğini belirlemeye ilişkin çalışmalar sürüyor. İlk belirlemelerimize göre söz konusu saldırgan hedeflediği noktaya ulaşamadan polisten korktuğu için bombayı patlattı. Hedefi daha kalabalık bir yeri ve saati belirlemekti. Ancak panikle hedeflediği yerden önce saldırıyı gerçekleştirdiğini düşünüyoruz."

Sözcü: IŞİD şüphesi var

İstiklal Caddesi Balo Sokak'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın IŞİD üyesi olduğu iddia edildi. Sözcü gazetesinin haberinde, "Soruşturma devam ederken, şüpheli örgüt listesine, PKK’nın yanına IŞİD’de eklendi. Patlama alanında, bulunan parçalardan birinin Ekim ayında Türkiye’ye giriş yapan IŞİD üyesi terörist S.Y. olduğu bildiriliyor" dendi.