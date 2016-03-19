Almanya tehdit şüphesiyle Taksim'deki kurumlarını kapatmıştı, İstanbul Valiliği 'sansasyonel söylenti' demişti!

Türkiye'nin kalbi İstiklal Caddesi'nde bugün saat 11.00 sularında düzenlenen canlı bomba saldırısından iki gün önce Almanya, Taksim'deki konsolosluğunu ve lisesini 'potansiyel tehdit şüphesi' nedeniyle iki günlüğüne kapatmıştı. ABD de Newroz kutlamalarına işaret ederek aralarında İstanbul'un da olduğu 4 ilde olası bir saldırıya dair uyarmıştı. İstanbul Valiliği, iki ülkeden gelen uyarıların ardından açıklama yaparak "Sansasyonel haber ve söylentileri dikaate almayın" demişti. İstanbul Valisi Vasip Şahin, ilgili açıklamaları "Kamuoyumuzu olumsuz etkileyebilecek tasarruflar" olarak nitelerken "Devletimiz, binlerce yıllık devlet tecrübesine dayalı olarak bütün kurumlarıyla her türlü olumsuzluğun üstesinden gelecek güç ve kararlılığa sahiptir" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye art arda gelen terör saldırıları ile sarsılıyor. 13 Mart Pazar günü gerçekleşen ve 2'si canlı bomba olmak üzere 37 kişinin hayatını kaybettiği Ankara saldırısının ardından bugün de İstiklal Caddesi'nde bir canlı bomba saldırısı meydana geldi. Ankara saldırısından bir süre önce ABD, Ankara'da yeni bir terör saldırısı olabileceği konusunda uyarı yapmıştı. Patlamanın ardından ABD Büyükelçiliği, ilgili uyarıyı Türk makamlarından teyit ederek yaptıklarını duyurmuştu.



Almanya: Potansiyel tehdit şüphesi var

Almanya da 17 ve 18 Mart'ta "potansiyel tehdit şüphesiyle" İstanbul, Taksim'de yer alan diplomatik misyonlarını ve Alman Lisesi'ni iki günlüğüne kapatma kararı almıştı. Almanya, ayrıca Ankara'daki büyükelçiliğini de kapatırken ABD'de de 17-21 Mart tarihleri arasına dikkat çeken bir uyarı notu yayımlamıştı.

ABD Büyükelçiliği, Newroz kutlamalarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 20 Mart Pazar günü yapılacağını belirterek, bu şehirlerde yaşayan vatandaşlarını güvenlik konusunda uyardı. ABD Büyükelçiliği mesajında, 21 Mart Pazartesi için ise Diyarbakır'da kutlanacak Newroz'un çok daha büyük bir katılımla olabileceğine yer verdi. Vatandaşlarını ulaşım noktaları, hükümet binaları ve kalabalık meydanlarda gerçekleşebilecek terör saldırılarına karşı dikkatli olması konusunda dikkatli olmalarını istedi.

İki ülkenin açıklamaları ardından İstanbul Valiliği, terör saldırısı ihtimali paylaşımlarına tepki göstererek, "Sansasyonel haberlere itibar göstermeyin, kamuoyunu olumsuz etkiliyorlar" dedi.

İstanbul Valiliği'nin ilgili açıklamasının tam metni şöyleydi:

"Bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde ve özellikle sosyal medyada, ülkemizde son zamanlarda maruz kalınan terör olayları sebebiyle kamuoyumuzda oluşan hassasiyeti kullanarak halkımızı tedirginlik ve endişeye sevk edebilecek şekilde haber veya mesajların yayılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tür haber veya mesajların, terör örgütlerine müzahir kişilerce ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak amacıyla ve kasıtlı olarak yayılmaya çalışıldığı kamuoyumuzun malumudur. Ayrıca sosyal medyada iyi niyetli vatandaşlarımızın farkında olmadan bu tür art niyetli haberlerin yaygınlaşmasına alet oldukları anlaşılmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde bulunan bazı yabancı ülke temsilciliklerinin de 'teyide muhtaç duyumlarına' dayalı olarak ve yetkili kurumlarla irtibata geçmeden tedbirler geliştirmeye çalıştığı ve kamuoyumuzu olumsuz etkileyebilecek tasarruflarda bulunduğu görülmektedir. Devletimiz, binlerce yıllık devlet tecrübesine dayalı olarak bütün kurumlarıyla her türlü olumsuzluğun üstesinden gelecek güç ve kararlılığa sahiptir. Halkımızın sadece yetkili mercilerin yapacağı resmi açıklamalara itibar etmesini, kaynağı ve amacı kuşkulu sansasyonel ve gayri ciddi haber ve söylentileri dikkate almamalarını kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Almanya'nın güvenlik tedbirini hükümete yakın medya nasıl gördü?

Almanya’nın ‘potansiyel tehdit şüphesi’ nedeniyle Taksim’deki konsolosluğunu ve Alman Lisesi’ni kapatmalarını hükümete yakın medya "Alman Lisesi'ne Tuhaf Güvenlik Tatili", "Alman Elçiliğinden Yalan Terör", "Alman Usulü Terör", "İtibar Etmeyin", "Almanlar'dan Kaos Çığırtkanlığı" başlıklarıyla görmüştü.

Star gazetesi ön sayfasının altındaki haber için, “Alman elçiliğinden yalan terörü” başlığını kullandı.

Akşam gazetesinin, 'Alman bombası' başlığıyla manşetten verdiği haberde şöyle dendi: "Almanya, panik yaratmak için İstanbul’da bomba patlatılacağına dair haberler yayan terör örgütünün ekmeğine, konsolosluk ve okullarını kapatarak yağ sürdü"

Sabah gazetesi, “Korku lobisine piyasa tokadı” başlıklı manşetinin altında yer ayırdığı habere, “Alman Lisesi’ne tuhaf güvenlik tatili” başlığını attı: “Korku lobisine yenik düşen Almanya, Türkiye’deki diplomatik ve eğitim kurumlarını güvenlik gerekçesiyle izinsiz kapatınca tepki sert oldu. MEB inceleme başlattı. İstanbul Valiliği, ‘gayri ciddi haberleri dikkate almayın’ dedi.”

Yeni Şafak haberi birinci sayfasının altından, “İtibar etmeyin!” başlığıyla gördü ve “ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarına ‘güvenlik uyarısı’ yaptı. Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu da kapısına, ‘Ciddi bir uyarı sebebiyle kapalıyız’ yazısı astı. İstanbul Valiliği, bu eylem ve uygulamaları sert bir dille eleştirdi” ifadelerine yer verdi.

Takvim ise 'çadır tiyatrosu' başlığıyla görmüştü haberi.