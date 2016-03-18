ABD, Türkiye'deki vatandaşlarını ikinci kez terör saldırısı için uyardı

13 Mart Pazar günü yaşanan Ankara saldırısından önce resmi sitesinden vatandaşlarını uyaran ABD Büyükelçiliği, Newroz kutlamaları öncesi yeni bir uyarı yayımladı.

Mesajında, Türkiye'deki birçok ilçe için uyarı yapan ABD, bu kez 17-21 Mart tarihleri arasına dikkat çekti. Newruz kutlamalarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 20 Mart Pazar günü yapılacağını ifade etti ve bu şehirlerde yaşayan vatandaşlarını güvenlik konusunda uyardı.

ABD Büyükelçiliği mesajında, 21 Mart Pazartesi için ise Diyarbakır'da kutlanacak Newroz'un çok daha büyük bir katılımla olabileceğine yer verdi. Vatandaşlarını ulaşım noktaları, hükümet binaları ve kalabalık meydanlarda gerçekleşebilecek terör saldırılarına karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana şehirlerindeki irtibat bilgilerini de mesajına ekledi.