T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya medyası: Saldırı istihbaratı MİT, CIA ve Kürtlerden geldi!

Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve iki Alman okulu tedbir amaçlı tatil edilmişti

18 Mart 2016 19:02

Almanya’nın Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve iki ildeki Alman okullarının terör saldırısı ihtimali nedeniyle tedbir amaçlı kapatılmasına neden olan bilginin üç ayrı istihbarat örgütünden geldiği iddia edildi. Spiegel Online, terör örgütü IŞİD tarafından Alman diplomatik temsilciliklerine saldırı yapılacağına dair uyarının Alman istihbaratına CIA, MİT ve Peşmerge istihbaratından iletildiğini yazdı.

Hürriyet’in haberine göre, Terör saldırısı olacağı yolundaki bilgi ile birlikte saldırıyı gerçekleştirmesinden şüphelenilen bir kişinin ismi ve fotoğrafının da Alman makamlarına iletildiği öne sürüldü. Saldırının 17-20 Mart tarihleri aralığında olabileceğinin bildirilmesi üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı’nın tedbir amaçlı kapatma kararı aldığına vurgu yapılan haberde, İncirlik Üssü’nde görev yapan Alman askerleri için de alarm durumunun geçerli olduğu bilgisi yer aldı.

İncirlik'te Almanya’nın IŞİD’e karşı savaşan uluslararası koalisyon güçlerine destek veren altı adet Tornado keşif uçağı, bir adet tanker uçağı ve 226 askeri bulunuyor.

Dergi, Alman Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerin ne zaman açılacağı konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü yazdı. Haberde, İstanbul’daki Goethe Enstitüsü‘nün tedbir amaçlı pazartesi günü de kapalı kalacağı bilgisi paylaşıldı.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sawsan Chebli, Türkiye’den gelen eleştirilere karşı kapatma kararını savundu. Chebli, saldırı olabileceğine dair ciddi istihbarat bilgisi üzerine karar alındığını belirterek, “Bu uygun, doğru ve gerekliydi” dedi.

ETİKETLER

almanyaterörsaldırımitciaistihbarat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24