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Almanya'dan Türkiye alarmı; diplomatik misyonlar ve Alman Lisesi kapatıldı!

Almanya, İstanbul ve Ankara'da olası saldırı ihtimaline karşı önlem aldığını duyurdu

17 Mart 2016 12:01

Almanya, olası tedhitlere karşı bugün diplomatik misyonlarını ve Alman Lisesi'ni kapattığını duyurdu 

Özel Alman Lisesi güvenlik gerekçesiyle bugün eğitime ara verdiğini duyurdu. Okul yönetimi de durumu doğrulayarak 'sadece bugün güvenlik nedeniyle okulun kapalı olduğunu' belirtti. Kaynaklar, "potansiyel tehdit şüphesiyle" eğitime ara verildiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Taksim'de bulunan Özel Alman Lisesi, güvenlik gerekçesiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Alman Lisesi'nden velilere gönderilen mesajda, "Sayın velimiz / değerli öğrencimiz, güvenlik gerekçeleriyle bugün (17/03/2016) okulumuz kapalı olacaktır" denildi.

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, "potansiyel tehdit şüphesiyle" eğitime ara verildiğini söyledi. Potansiyel tehdit şüphesinin ayrıntısına girmeyen yetkililer, okulun şimdilik bugün kapalı olduğunu ifade ettiler.

 

Ankara'daki Alman Büyükelçiliği kapatıldı 

 

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'nin saldırı ihtimaline karşı kapatıldığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Alman Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin, "olası bir saldırı ihtimaline işaret eden belirtiler" dolayısıyla kapatıldığını duyurdu.

Bakanlık, İstanbul'daki Başkonsolosluk ve Alman Lisesi'nin de kapatıldığını belirtti.

 

 

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