İstanbul Valiliği'nden terör alarmı veren Almanya'ya tepki: Kamuoyunu olumsuz etkiliyorlar

İstanbul Valiliği, İstanbul ve Ankara'daki olası terör eylemlerine karşı diplomatik misyonlarını ve İstanbul'daki Alman Lisesi'ni kapatma kararı alan Almanya'ya tepki gösterdi. DHA'nın haberine göre, Valilikten yapılan açıklamada, "Ülkemizde bulunan bazı yabancı ülke temsilciliklerinin 'teyide muhtaç duyumlarına' dayalı olarak ve yetkili kurumlarla irtibata geçmeden tedbirler geliştirmeye çalıştığı ve kamuoyumuzu olumsuz etkileyebilecek tasarruflarda bulunduğu görülmektedir" dendi. "Halkımızın sadece resmi açıklamalara itibar etsin" vurgusu yapılan açıklamada, "Kaynağı ve amacı kuşkulu sansasyonel ve gayri ciddi haber ve söylentileri dikkate almamalarını kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadeleri yer aldı.

Özel Alman Lisesi, Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği ile İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesi ile bugün kapatılmıştı.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde ve özellikle sosyal medyada, ülkemizde son zamanlarda maruz kalınan terör olayları sebebiyle kamuoyumuzda oluşan hassasiyeti kullanarak halkımızı tedirginlik ve endişeye sevk edebilecek şekilde haber veya mesajların yayılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tür haber veya mesajların, terör örgütlerine müzahir kişilerce ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak amacıyla ve kasıtlı olarak yayılmaya çalışıldığı kamuoyumuzun malumudur. Ayrıca sosyal medyada iyi niyetli vatandaşlarımızın farkında olmadan bu tür art niyetli haberlerin yaygınlaşmasına alet oldukları anlaşılmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde bulunan bazı yabancı ülke temsilciliklerinin de 'teyide muhtaç duyumlarına' dayalı olarak ve yetkili kurumlarla irtibata geçmeden tedbirler geliştirmeye çalıştığı ve kamuoyumuzu olumsuz etkileyebilecek tasarruflarda bulunduğu görülmektedir. Devletimiz, binlerce yıllık devlet tecrübesine dayalı olarak bütün kurumlarıyla her türlü olumsuzluğun üstesinden gelecek güç ve kararlılığa sahiptir. Halkımızın sadece yetkili mercilerin yapacağı resmi açıklamalara itibar etmesini, kaynağı ve amacı kuşkulu sansasyonel ve gayri ciddi haber ve söylentileri dikkate almamalarını kamuoyuna saygı ile duyururuz."