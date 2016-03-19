Sözcü'ye göre İstiklal'deki canlı bomba IŞİD üyesi olabilir

İstiklal Caddesi Balo Sokak'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın IŞİD üyesi olduğu iddia edildi. Sözcü gazetesinin haberinde, "Soruşturma devam ederken, şüpheli örgüt listesine, PKK’nın yanına IŞİD’de eklendi. Patlama alanında, bulunan parçalardan birinin Ekim ayında Türkiye’ye giriş yapan IŞİD üyesi terörist S.Y. olduğu bildiriliyor" dendi. Uluslararası haber ajansı Reuters ise isim vermediği üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırarak İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin ilk bulguların PKK'yı işaret ettiğini duyurmuştu.

Sözcü gazetesinde, Şenol Gezer imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde pimi çeken erkek canlı bomba, 4 canı katletti. Saldırıda 12′si yabancı uyruklu, toplam 36 masum da yaralandı. Eldeki bulgular terör örgütü IŞİD’i işaret ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 28 bin polis, sokak sokak tarama başlattı.

Eylem, bugün saat 10.59′da İstiklal Caddesi’ne bağlanan Balo Sokak’ta meydana geldi. Üzerinde demir bilye ve cam misketlerle güçlendirilmiş bir düzenekle İstiklal Caddesi’ne çıkan erkek terörist, aralarında İsrailli turistlerin de bulunduğu turist kafilesini görür görmez pimi çekti. Ortalığı savaş alanına çeviren patlamanın ardından ceset parçaları, metrelerce uzağa düştü, iş yerlerinde ağır hasar meydana geldi. Eylemin ardından çığlık ve iniltilerle yankılanan alana çok sayıda, ambulans, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıları kısa sürede tahliye ederek, tam donanımlı Şişli Etfal, Haseki ve Taksim İlkyardım Hastanesi’ne taşıdı.

'Saldırıda IŞİD şüphesi'

Soruşturma devam ederken, şüpheli örgüt listesine, PKK’nın yanına IŞİD’de eklendi. Patlama alanında, bulunan parçalardan birinin Ekim ayında Türkiye’ye giriş yapan IŞİD üyesi terörist S.Y. olduğu bildiriliyor. Eylemin arkasında IŞİD olma ihtimalini güçlendiren bir diğer bulgu ise, yaralılardan 3 kişinin İsrail vatandaşı olması. Canlı bombanın, Sultanahmet’te olduğu gibi yabancı turist kafilesinin arasına girip pimi çektiği iddia ediliyor. Öte yandan hastanelerdeki yaralılardan 12′sinin yabancı uyruklu olduğu bildiriliyor.

Reuters: İlk bulgular PKK'yı işaret ediyor

Uluslararası haber ajansı Reuters, isim vermediği üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırarak İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin ilk bulguların PKK'yı işaret ettiğini duyurdu.

Türkiye'de yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölge olan İstiklal Caddesi'nde 10.55 ila 10.58 arasında gerçekleşen canlı bomba saldırısında en az 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adı açıklanmayan üst düzey yetkili, "ilk bulguların, terör örgütü PKK ya da bağlantılı bir grubu işaret ettiğini" belirtti.

Ajans yetkilinin, "intihar bombacısının asıl hedefinin daha kalabalık bir bölge olduğunu dile getirdiğini" de kaydetti.

Ayrıca habere göre yetkili, "terör örgütünün Newroz kutlamaları sırasında ciddi saldırılar planladığına dair duyum aldıklarını" ifade etti.