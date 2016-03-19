ABD: İstiklal'deki saldırının şoku ve üzüntüsü içindeyiz

İstiklal Caddesi Balo Sokak'ta biri canlı bomba 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "İstiklal'deki patlamanın şoku ve üzüntüsü içindeyiz" dendi.

ABD İstanbul Başkonsololuğu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstiklal'deki patlamanın şoku ve üzüntüsü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin yasını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, saat 10:55 sularında gerçekleştirilen saldırıda 36 kişinin yaralandığını, yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu, 4 kişinin ameliyat sürecinde olduğunu belirtti.