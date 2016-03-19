Hükümet Sözcüsü: HDP, terörü dilinin ucuyla değil, gönülden lanetlemeli; "elleri kırılsın" demeli

İstanbul İstiklal Caddesi'nde biri canlı bomba olmak üzere en az 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "terörün insanları evinden çıkamaz hale getirmeye çalıştığını" söylerken "Ne yaparlarsa yapsınlar, teröre alışmayacağız. Terörü kanıksamayacağız, geri adım atmayacağız" dedi. Kurtulmuş, "Artık dünyanın her yerinde terör saldırıları meydana geliyor. Paris'te, ABD’de, Londra’da, Madrid’de, Ankara’da ve İstanbul’da da bu saldırıyı yapabiliyor" diye konuştu. Kurtulmuş, "HDP, terörü dilinin ucuyla değil, gönülden lanetlemeli; 'elleri kırılsın' demeli" çağrısı yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları şöyle:

"Hain planı uygulamaya çalışıyorlar. Ne yapsanız boş, bu millet sizin tuzaklarınıza asla teslim olmayacaktır. Bu millet terörün yapmak istediklerinin hiçbirisine prim vermeyecek, kadim, ezeli kardeşliğini inşallah ebedi hale getirecek, kıyamete kadar bu topraklarda birlikte, barış içinde yaşayacaktır. İstiyorlar ki vatandaş evinden çıkamaz hale gelsin. Hayır, ne yaparlarsa yapsınlar, teröre alışmayacağız. Terörü kanıksamayacağız, geri adım atmayacağız. İnşallah yollarda, çarşılarda, pazarlarda günlük hayatımızı devam ettireceğiz. Bu reform sürecine devam ettiğimiz için terör saldırılarına dört koldan saldırıldı. Biz milletin verdiği sorumluluktan kaçmayacağız. Bütün bu reformlarımıza devam edeceğiz. Türkiye daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Zannettiler ki bu mücadelede en ufak bir gevşeme olur.

Sinsi bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Bu saldırının muhatabı bütün milletimizdir. Yabancı misafirlerimizin de yaralandığını biliyoruz. Saldırının esas hedefi bütün insanlıktır. Lanetliyoruz, kınıyoruz. Bütün bu nefret dalgasını oluşturanları, sadece patlatanları değil, patlattıranlar, terör tüccarlarını lanetliyoruz.

Buraya gelen yabancı misafirlerimizi korku fanusu, çemberi içine almak istiyor. Korkmayacağız, yılmayacağız ve kanıksamayacağız. Terör örgütlerine vereceğimiz en önemli cevap millet olarak kenetlenmemizdir.

Terör maalesef uluslararası bir network haline gelmiştir. Paris’in göbeğinde de eş zamanlı olarak 8 saldırıyı yapabiliyor. ABD’de, Londra’da, Madrid’de, Ankara’da, İstanbul’da bu saldırıyı yapabiliyor. Birilerinin lojistik, siyasi, ekonomik, silah desteği sağladığı açık bir şekilde gösteriyor. Kim ne şekilde destek verdiyse, en az teröristler kadar suçludur. Terör örgütlerinin hepsi canidirler, barbardırlar, bunlara göz yumanlar da aynı şekilde suçlanmayı hak eden gruplardır. Milli dayanışma içinde hareket edeceğiz. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir, hepimiz bütün benliğimizle, avazımız çıktığı kadar teröre lanet olsun diyebilmeliyiz.

Bütün gücümüzle, terör olaylarını önlemek için gayret sarf ediyoruz. Dünyaya da bir kere daha ifade ediyoruz. Dostlarımız, Türkiye’yle dost olduğunu ifade edenlerden de beklentimizi bu terör örgütlerinin ismi ne olursa olsun herkes bu şiddet saldırıları karşısında Türkiye’nin yanında yer almalıdır. Biz bunların hiçbirisine meydan vermeyeceğiz. Dışarıdaki dostlarımızın yanında olduğunu görerek yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir şekilde ne terörle mücadele geri adım atacağız ne de memleketimizin iktisadi kalkınmasından geri adım atacağız. Herkes sınava tabi tutuluyor, herkes yaptığı işler, söylediği sözlerle sınava tabi tutuluyor. 78 milyon, başta hükümet, tüm siyasi partileri kapsadığı gibi uluslararası camia da sınava tabi tutuluyor.

"HDP'ye çağrıda bulunuyorum"



Bütün partilere, özellikle demokrasi karşısında sınav veren HDP'ye bir kere daha buradan çağrıda bulunuyorum. Gün bugündür. Terör örgütünün arkasındaki mahiyet tam manasıyla ortaya çıkmadan, hemen, derhal, hiçbir şekilde 'ama, fakat' demeden bu terörü yapan katilleri, canileri, hainleri ve arkasındaki karanlık odakları telin edin, lanetleyin, görüşünüzü ortaya koyun. HDP, milletin ve kendi seçmeninin de beklentileri doğrultusunda terörü dilinin ucuyla değil, gönülden lanetlemeli; 'elleri kırılsın' demeli.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstanbul’da sivil insanları hedef alan bir terör saldırısı olduğu haberi geldi. Hayatını kaybeden ve yaralananlar var. Allah’tan rahmet yaralılara şifa diliyorum. Terör bir kez daha çirkin ve kalleş yüzünü göstermiş, sivil insanları hedef almıştır. Terörle mücadeledemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Tüm dünyadan da beklentimiz budur. ‘Ama’sız bir şekilde devam etmemiz lazım mücadeleye" dedi.