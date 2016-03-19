İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya yayın yasağı getirildi!

İstiklal Caddesi üzerinde sabah 10.55’te gerçekleşen canlı bomba saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, geçici yayın yasağının, olay yerini görecek şekilde canlı yayın yapılmasını, olayın oluş anı ve hemen sonrasına ilişkin görüntüler ve cenaze görüntülerinin verilmesini kapsadığı öğrenildi.

RTÜK'ün sitesinde yapılan açıklamada şöyle dendi:

“6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7 nci maddesinde 'Milli Güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda' geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.

19 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da meydana gelen patlamanın da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu olayla ilgili olarak Başbakanlığın 19.03.2016 tarih ve 01017 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür.

Anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da ve diğer Kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması gerekmektedir.

Bu çerçevede, yayın yasağının kapsamı;

-Patlamaya/olaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

-Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara,

Yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir. (11.50)"

Saldırıda biri canlı bomba olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.

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