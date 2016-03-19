Dünya İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı böyle gördü

Uluslararası haber ajansları, İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, patlamayı ilk geçen ajans Reuters oldu. İngiliz haber ajansı, "İstanbul'un turistik merkezinde yaşanan patlamada iki kişinin öldüğünü, yedi kişinin de yaralandığını" yazdı.

Amerikan Associated Press haber ajansı ise İstanbul'un kabalık caddesinde patlama yaşandığını ve bölgeye ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP ilk haberinde, "İstanbul'un kalbindeki kalabalık alışveriş caddesinde patlama yaşandı. Patlamanın nedeni bilinmiyor. Ambulanslar olay yerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.



AFP son gelişmeleri aktardığı ikinci haberinde ise "patlamanın canlı bomba saldırısı sonucu yaşandığını ve canlı bomba dahil iki kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını" yazdı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC patlamanın İstanbul'un önemli turistik bölgelerinden birinde yaşandığını duyurdu. BBC haberinde, geçen pazar günü Başkent Ankara'da gerçekleştirilen ve 37 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısını TAK'ın üstlendiğini vurguladı.