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Dünya

AB-Türkiye anlaşması yürürlüğe girdi; bugünden itibaren Yunanistan'a geçen mülteciler iade edilecek

Ocak 2015'ten bu yana yaklaşık 1 milyon göçmen ve mülteci, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçti

20 Mart 2016 16:07

AB ve Türkiye arasında göçmen kriziyle ilgili üzerinde mutabakata varılan anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında kaçak yollardan Yunanistan'a geçen göçmenler, eğer iltica başvurusu yapmıyorlarsa ya da başvuruları reddedilmişse Türkiye'ye geri gönderilecek.

Euronews'te yer alan habere göre; anlaşmanın yürürlüğe girmesinden hemen önce Yunan adalarına göçmen akışı hızlandı. Yunanistan anlaşmayı hayata geçirip, bu akışı durdurmanın hemen mümkün olamayacağını, zaman alacağını söyledi. Bu arada anlaşmaya karşı, Avrupa'nın farklı kentlerinde binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

Anlaşmaya göre AB, Türkiye'ye geri gönderilen her bir göçmen karşılığında, hâlihazırda Türkiye'de bulunan bir göçmeni kabul edecek. Aralarında güvenlik ve göç konusundaki yetkililerle çevirmenlerin de bulunduğu 2300 uzmanın Yunanistan'a gelerek anlaşmanın uygulamaya geçirilmesine yardım edeceği bildirildi.

Yunan yetkililer bu uzmanlardan hiçbirinin henüz ülkeye gelmediğini, anlaşmanın da hemen uygulamaya geçirilemeyeceğini çünkü hâlâ kilit bazı detaylar üzerinde çalışılması gerektiğini belirtiyor. Yunan hükümetinin göç konusundaki sözcüsü Giorgos Kyritsis AFP'ye, "Böylesi bir plan sadece 24 saat içinde devreye sokulamaz" dedi.

Yetkililer, Cuma günü yaklaşık 1500 kişinin Ege'deki Yunan adalarına yasa dışı geçiş yaptığını, bunun bir önceki günkü sayının iki katı olduğunu açıkladı. Türk ajanslar, anlaşmanın hayata geçmesine birkaç saat kala, göçmenleri taşıyan bir teknenin Türk kara sularında battığını ve olayda dört aylık bir bebeğin öldüğünü söyledi.

Ocak 2015'ten bu yana yaklaşık bir milyon göçmen ve mülteci Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçti.

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