AB - Türkiye anlaşması onaylandı



Bu plan uyarınca 20 Mart Pazar gününden itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçen mülteciler Türkiye’ye geri gönderilebilecek. Bunun için Türk yetkililerin Yunan adalarında, Yunan yetkililerin de Türkiye'de görev yapması öngörülüyor. Anlaşmanın uluslararası hukuka uyması amacıyla, sığınmacıların toplu halde gönderilmeyeceği, Yunanistan’ın her vakayı inceleyeceği belirtiliyor. Varılan mutabakat çerçevesinde sığınmacıların 4 Nisan'dan itibaren Türkiye'ye alınmaya başlanacağı bildiriliyor. Dün gece anlaşmaya eklenen yeni bir maddeye göre, sığınmacıların geri gönderilmesi işleminde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de yardımcı olacak. Tüm masraflar AB tarafından karşılanacak.

İlk etapta en fazla 72 bin Suriyeli kabul edilecek

Yunan adalarından Türkiye’ye geri gönderilen her Suriyeli sığınmacı için, Türkiye’den bir Suriyeli sığınmacı AB’ye verilecek. Öncelik kadınlara ve çocuklara verilecek. Ayrıca daha önce Yunanistan'a yasa dışı yollardan girmeyen ve bunu denemeyenlere de öncelik tanınacak. Bu bire bir değişim uygulamasında Türkiye'den AB'ye yerleştirilecek sığınmacı sayısı ilk etapta en fazla 72 bin olacak. Bu sayı aşıldığı takdirde uygulama askıya alınacak.

Türkiye-AB arasında varılan anlaşmaya göre, 'Mali ve Bütçe Hükümleri' başlıklı 33. faslın haziran ayına kadar açılması ve diğer fasıllarla ilgili olarak da hazırlık çalışmalarının hızlandırılması öngörülüyor.

Vize serbestisi için 72 kriter

Anlaşma öncesinde sık sık gündeme gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize serbestisinin Haziran 2016'da yürürlüğe girmesi amacıyla çalışılacak. Türkiye'nin gerekli adımları atması halinde nisan sonunda Avrupa Komisyonu değerlendirmesini açıklayacak. Türkiye’nin bunun için 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu bu konuda 37 kriterin şimdiden yerine getirildiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye mülteciler için verilecek olan üç milyar euroluk yardımın tahsisi için bir hafta içinde bir liste hazırlayacak. İlk projelerden sonuç alındığında ve ilk üç milyarlık yardımın harcanması durumunda AB, 2018 sonuna kadar 3 milyar Euro daha verecek.

AB ve Türkiye, Suriye'de ve özellikle Türkiye sınırına yakın yerlerde insani durumun iyileştirilmesi için işbirliği yapacak. Türkiye, yasa dışı göçü engellemek için gerekli adımları atacak ve komşularıyla işbirliği yapacak.