AB ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından 320 göçmen yakalandı

Yapılan denetimlerde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 320 göçmen yakalanırken, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Murat Yılmaz Arslan Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Oben Ulu'nun haberine göre, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki 'göçmen' anlaşmasının onaylanmasının ardından yasadışı geçişlerin yoğun olduğu Dikili'de, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Murat Yılmaz Arslan incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1,5 saat sürerken, inceleme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.



Öte yandan Dikili Sahil Güvenlik ekiplerince sabah saatlerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 70 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Dikili Spor Salonu'nun dolu olması nedeniyle Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda bekletildiği öğrenildi. Göçmenler arasında Afganistan'da gazeteci olan Salim Menzai'nin 2 yaşındaki oğlunun rahatsızlanması üzerine Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındığı belirtildi. Bu arada TCSG DOST 701 Sahil Güvenlik Gemisi'nin ise yasa dışı yollarla geçiş sağlamaya çalışan başta Suriye, Afganistan, Irak olmak üzere çeşitli uyruklardaki ve 250 kişi olduğu bildirilen göçmeni yakaladığı ifade edildi.



Dikili'de bir gün önce yapılan operasyonlarda yakalanan 1734 mültecinin uyruklarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam ederken, buradaki göçmenlerin kapıları tekmeleyerek ve camları kırarak tepki gösterdikleri öğrenildi. Yaşanan gerginlik nedeniyle salon civarında güvenlik önlemleri alındı.

