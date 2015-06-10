Erdoğan-Baykal görüşmesi neden Ak Saray'da yapılmadı?

Seçim sonrası toplanacak TBMM Genel Kurulu'na "en yaşlı milletvekili" sıfatıyla başkanlık yapacak olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, koalisyon arayışı sürecinde nasıl davranacağı merak edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sürpriz buluşmasının Ak Saray yerine Dışişleri Konutu'nda yapılması spekülasyonlara neden oldu.

"Altın kaplama klozet" tartışması sırasında CHP'den "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçak saraya gitmesi söz konusu değil" açıklaması yapıldığı hatırlatlırken, Baykal'ın, kendisiyle görüşmek istediğini açıkladığı Erdoğan'dan, muhalefetin hassasiyeti nedeniyle buluşmanın Ak Saray'da yapılmamasını istemiş olabileceği konuşuluyor. Bu iddiayı dile getirenler, muhalefet partilerinin vaatleri arasında "Erdoğan'ı Çankaya'ya geri göndermenin" de bulunduğuna işaret ediyorlar.

Deniz Baykal, iki saati aşan görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaparken, buluşmanın neden Ak Saray'da yapılmadığı sorusuna, "Görüşme yerinin Dışişleri Konutu'nda olması benim ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın programları açısından uygun oldu" demekle yetindi.

Ancak, Erdoğan'ın görüşme talebi üzerine Antalya'dan geldiğini açıklayan Baykal'ın indiği Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'na çevre yolundan ulaşım süresi ile Çankaya'daki Dışişleri Konutu'na ulaşım arasında fark olmadığına işaret ediliyor.

Kulislerde, Erdoğan'ın da, buluşmanın Ak Saray tartışmalarının gölgesinde kalmaması ve Baykal'ı zor durumda bırakmamak düşüncesiyle görüşme için Dışişleri Konutu'na davet etmiş olabileceği dile getiriliyor.

Baykal'ın "Görüşme yerinin Dışişleri Konutu'nda olması benim ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın programları açısından uygun oldu" açıklaması için ise şu değerlendirme yapılıyor:

"Siyasetin en kıdemli isimlerinden olan ve Dışişleri Bakanlığı da yapan Deniz Baykal'ın çok iyi bildiği devlet protokolü uyarınca, devlet başkanının programınıa uyulur. Baykal'ın açıklaması, Erdoğan'la aralarındaki diplomasinin gereği olarak yapılmış gibi görünüyor."

