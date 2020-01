Baykal: Muhalefetin oluşturacağı bir koalisyona Erdoğan'ın itirazının olmadığını gördüm

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Konutu'ndaki görüşmesi sonrasında açıklama yaptı. Baykal, iki saate yakın görüşmesi sonrasında koalisyon olasılıklarının konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine "Burada benim bir koalisyon görüşmesi yapma konumum yok, olamaz. Ben milletvekiliyim" dedi. Baykal, "Erken seçim elbette gündemde olmamalıdır" ifadesini kullandı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her türlü koalisyona açık bir durumda olduğunu gördüm" diyen Baykal, "Muhalefetin koalisyon oluşturmasına da itirazı olmadığını gördüm" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere ayrılan Baykal'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Seçimlerin tamamlanmasından sonra, yeni TBMM’nin açılışından önce sayın cumhurbaşkanı’nın bu meclis’e geçici başkan olarak görev yapacak bir milletvekili olarak meclis çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yapma ihtiyacı çerçevesinde bugün bu buluşma gerçekleşmiştir. Aniden gerçekleşmiştir. Bu sabah bu şekillendi. Sayın cumhurbaşkanının böyle bir görüşmeyi gerçekleştirmek istediği ifade edildi.

Onun üzerine ben Antalya’dan geldim ve cumhurbaşkanı ile ayrıntılı kapsamlı tahmin edeceğinzi şekilde, önümüzdeki siyaset döneminde TBMM’nin gündemi, çalışma konuları, Türkiye’nin önündeki sorunlar ayrı ayrı kapsamlı bir şekilde konuşuldu.

Koalisyon konuşuldu mu?

Burada benim bir koalisyon görüşmesi yapma konumum yok, olamaz. Ben milletvekiliyim. Partiler var, partilerin genel başkanları, yetkili organları var. onlar çeşitli hazırlıklasr yapıyorlardır, umarım, tahmin ederim. Benim o çalışmaların herhangi birisiyle ilgili somut girişimim söz konusu olamaz.

Elbette Türkiye’de ne yapmak lazım, nasıl yapmak lazım, bu konularda genel, parlamentoda uzun süre görev yapmış milletvekili sıfatıyla sayın cumhurbaşkanı ile bir karşılıklı değerlendirme yaptık.

Kılıçdaroğlu'nun bilgisi oldu mu?

Elbette. Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı bakımından daha uygun oldu. Ben böyle bir durumdan haberdar olduğum andan itibaren sayın Kılıçdaroğlu’na bilgi verdim. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun yanına gidiyorum.

Uzun süredir birikmiş bir sürü sohbet gerektiren konular var. özel bir nedeni yok. Ciddi bir çalışma yapılmış gibi bir izlenim almamanız gerekir. Böyle bir şey yok çünkü. Bunun amacı da o değildi.

Özel bir talebi yok, ama ben bazı tespitler yaptım tabi. Bir an önce istikrarın sağlanması, bir çözümün bulunması gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğumuzu gördüm. Bende bir an önce Türkiye bu belirsizlik dönemini aşmalı anlayışındayım. Her türlü koalisyona açık bir durumda olduğunu gördüm. Muhalefetin koalisyon oluşturmasına itirazı olmadığını gördüm.

Ben bu aşamada olması gerektiği gibi sayın Cumhurbaşkanı’nın bir an önce hükümetin oluşması anlayışı içinde olduğunu, olası bütün modelleri değerlendirmeye oluşlu yaklaşacağı izlenimini edindim.

Seçim sonuçlarını konuştunuz mu?

Yahu onları tartışmamız söz konusu olabilir mi.

Seçimlerdeki tutumunu kendisine söylediniz mi?

Ben demin söylediğim konularda düşüncelerimi aktardım. Genel siyasi bir sohbet oldu. Türkiye’deki büyük projelerden tutunuz, ülkenin iç dış sorunları, hepsiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdik.

Koalisyonu kurması gereken siyasi partilerdir. Siyasi partililer kendi aralarında uzlaşmayı gerçekleştirdikleri takdirde, bunun cumhurbaşkanlığından engellenmesi gibi bir şey söz konusu olmaz. Koalisyon oluşturma konusunda, cumhurbaşkanının özel çaba içinde olduğu izlenimini almadım.

Erken seçim

Yani erken seçim tercih edilen bir çözüm değil. bu herkes için böyle. Türkiye bir seçimden yeni çıktı. Seçimde millet iradesini ortaya koydu. Şimdi çözüm oluşturma ihtiyacı var. herkes bu ihtiyacın farkında. Bunun gereğini yerine getirmek lazım. Bu deneniyor. Şu anda gündemde erken seçim söz konusu değil. şu anda gündemde koalisyon oluşturulması söz konusu olmalıdır.

AKP-CHP koalisyonu

Ben bu görüşleri ifade etme konusunda özel yetki taşıyan bir insan değilim. Bu konuda yetkili arkadaşlarımız var. birazdan genel başkana izlenimlerimi aktaracağım. Benim şu model olsun, bu model olsun bunları tartışma söz konusu olamaz.