'Beştepe Külliyesi'ni ne zaman gezdin, temizledin de altın klozet gördün?'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda altın klozet olduğu iddialarına ilişkin olarak, "Danıştay buranın kaçak olmadığını defaatle açıkladı biz de bunları yayınladık. Bunun bu cevabını yazan kişi zaten cahil. Bunlar en sonunda bana şunu dedirtecekler. Ne zamandan beri Beştepe külliyesini gezdin ya da temizliğini yaptın da altın klozet olduğunu gördün" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da halka seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Hele dadaş hoşmisen... Maşallah... Allah sizden razı olsun.

Milliyetçilik halkına hizmetle olur. Bunlar kafatası milliyetçisi. Milliyetçilik Ferhat olmaktır. Şirin'e ulaşacaksın. Biz bu aziz millete hizmetkar olmaya geldik. Bu gölge için yapılacak çok şey var.

Bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl içinde Ovit Tüneli bitiyor. Erzurum çok önemli bir ticaret merkezi olacak.

Bunları yapmak mı milliyetçilik kuru sıkı atmak mı milliyetçilik. Peynir gemisi lafla yürümüyor, hizmetle yürüyor. Türkiye'de iki grup oluştu. Bir siyasi Kürtçiler bir de siyasi Kürtçüler oluştu.

Üstünlük sadece takva iledir. Kulluk meselesi, ubudiyet meselesi, asıl mesele bu. Birilerini veya güçleri rab edilenler olursa onlar da hapı yuttular. Bunda dikkatliyiz değil mi?

‘Yahu siz hangi yolu yaptınız?’

Erzurum Palandöken'de büyük lojistik merkez kuruldu. Birileri proje açıklıyor. Bunları zaten ben Başbakanlığım dönemimde başlattım. Yollardan bahsediyorlar. Yahu siz geçmişinizde hangi yolu yaptınız?

Dadaş sana gurban dadaş;

"Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir

Yar Koynunda Bir Çift Suna Beslenir

Sen Ağlama Kirpiklerin Islanır

Ben Ağlim ki Belki Gönül Uslanır"

Bu defa ülkenin başına bölücü örgütüyle Ermeni lobisiyle içerdeki ve dışardakı darbeci medyasıyla bir oldular. Bütün amaçları Türkiye'nin istikrarına darbe vurmak. O parti meclise gidemezse ülkede kaos çıkacağını söylüyor.

‘İspatlamazsan alçaksın’

Bahçeli, İmralı'da Öcalan'la masaya oturdular diyor. İspatlamazsan alçaksın.

Kılıçdaroğlu'na dedim bunu ispatlamakla mükellefsin. Gelsin gezsin, nerede altın kaplama klozet var. Benim vatandaşımın bazen saflığı tutuyor. Bunlara inanıyor.

‘En sonunda bana şunu dedirtecekler...’

Danıştay buranın kaçak olmadığını defaatle açıkladı biz de bunları yayınladık. Bunun bu cevabını yazan kişi zaten cahil. Bunlar en sonunda bana şunu dedirtecekler. Ne zamandan beri Beştepe külliyesini gezdin ya da temizliğini yaptın da altın klozet olduğunu gördün.

O zaman bunun kılavuzu berbat. Klavuzu karga olanın vay haline.

200 tane aydın müsvettesi çıkmış, destekliyorlarmış. Peki siz bu 50 kişinin ölümüne neden olanları mı destekliyorsunuz? Taksim'i Kabe ilan eden bunlar.

Diyanet'i kaldıracağız diyor. Ey benim Kürt kardeşim. Canım kardeşim. Sen Diyanet'in kalkmasını mı istiyorsun?

“O beyefendi iyi saz çalarmış”

O beyefendi iyi saz çalarmış, çalabilir taktir de ederiz ayrı mesele de bunun malum medya tarafından cilalanması anlamlı. Diyor ki, bir tane bastırmış Diyanet ben de onu göstererek istismar yapıyormuşum? Diyanet'in bastırdığı 10 bin.