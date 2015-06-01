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CHP'den 'altın kaplama tuvalet daveti'ne yanıt: Kaçak saraya gitmeyiz!

'Hukukun üstünlüğüne inanan ve yargı kararlarına asgari saygısı olan bir Cumhurbaşkanı kaçak sarayda oturmaz'

01 Haziran 2015 20:43

'Altın kaplama tuvalet' polemiğiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan davete CHP aynı gün yanıt verdi. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaçak saraya gitmesi söz konusu dahi değildir" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga imzasıyla Cumhurbaşkanlığı’na davet edildi. CHP’nin resmi yazıya cevabı gecikmedi.

CHP Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın resmi yazısını şöyle yanıtladı:

 “Hukukun üstünlüğüne inanan ve yargı kararlarına asgari saygısı olan bir Cumhurbaşkanı kaçak sarayda oturmaz.

Hukukun üstünlüğü ilkesini içselleştirmiş, helal ve haram kavramlarını vicdanının ve ahlakının temel ölçüsü haline getirmiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaçak saraya gitmesi söz konusu dahi değildir.

Bilgilerinize sunulur” 

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