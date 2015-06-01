'Ak Saray'dan 'altın kaplama klozetler' iddiası için Kılıçdaroğlu'na resmi davet

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, iddialarına ilişkin inceleme yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kasırga tarafından CHP Genel Başkanlığı'na gönderilen yazıda "Partinizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli yazılı ve görsel medya organlarında yer alan açıklamalarında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda altın veya altın kaplama klozetler bulunduğunu ileri sürmektedir" denildi.



Mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, kendilerini iddiaları ile ilgili incelemeler yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin şunları söylemişti:



"Eğer ana muhalefetin başındaki zat, dürüstse, namusluysa, -Bakın ben yarın Iğdır ve Erzurum'da olacağım, hemen bu akşam Genel Sekreterime talimat vereceğim- buyursun gelsin, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde buraları dolaşsın, herhangi bir lavaboda, tuvalette acaba böyle altın kaplama bir klozet bulacak mı? Bakın ben diyorum ki eğer böyle bir şey bulamazsa kendisi bu görevi bırakmaya var mı? Eğer bulursa ben Cumhurbaşkanlığı görevini bırakacağım. Bak bu kadar açık konuşuyorum. Bunu devletin televizyonundan haykırıyorum. Siyaset namusla yapılır, dürüst yapılır, adil yapılır."