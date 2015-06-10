Ankara gündemine damga vuran Baykal-Erdoğan görüşmesi için Twitter'da kim, ne diyor

Türkiye AKP'nin tek başına iktidarına son veren 7 Haziran seçimi sonrası koalisyon senaryolarına kilitlenirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan görüşme talep etmesi Ankara gündemine damga vurdu.

Şu sıralarda Çankaya'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan görüşme Twitter'da da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Baykal-Erdoğan görüşmesinde nediyor.com'un derlediği tweetler:

İşte #Baykal etiketiyle Twitter'da konuşulanlar:

baykal hakkındaki Tweetler