Cumhurbaşkanı'nın vekili kim olacak; Deniz Baykal mı, Cemil Çiçek mi?

Cuma günü, Bakü'de düzenlenecek 1. Avrupa Oyunları'nın açılış törenlerine katılmak için yurt dışına çıkacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekaleti kime bırakacağı merak konusu oldu. Erdoğan'ın vekaleti bırakabileceği iki isim bulunuyor. İlki, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek; ikinci isim ise en yaşlı milletvekili olarak TBMM'nin geçici başkanlığın yürütmesi beklenen Deniz Baykal.

Erdoğan'ın yurt dışşı seyahatinin, TBMM ilk toplantısını yapmadan bu gerçekleşecek olması, "Cumhurbaşkanı, yurtdışına çıkarken vekaleti kime bırakacak?" sorusunu akullara getirdi. Milletvekilliği 7 Haziran seçimlerinde biten ancak meclis başkanlığı görevi, yeni TBMM göreve başlayana kadar devam eden Cemil Çiçek, akıllara gelen ilk isim.

Cumhurbaşkanı'nın vekaleti konusundaki ikinci görüş ise, Deniz Baykal'ın milletvekili seçildiğine ilişkin mazbatasını aldığı andan itibaren, TBMM'nin geçici başkanlığını da üstleneceği yolunda. Bu görüşe göre, eğer Deniz Baykal Erdoğan'ın yurtdışına çıkacağı Cuma gününe kadar vekillik mazbatasını seçim kurulundan alır, bu arada YSK da yeni seçilen milletvekilleri kesin listesini Resmi Gazete'de yayınlarsa, Cumhurbaşkanlığı vekaleti, "yeni seçilen Meclis'in en yaşlı üyesi" olması nedeniyle, Deniz Baykal'a verilir.

TBMM İç Tüzüğü'nün 8. Maddesi, seçimlerden sonra Meclis'in nasıl toplanacağını ve kimin başkanlık edeceğini şu şekilde anlatıyor:

"Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapar. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirir. En genç altı milletvekili de, geçici olarak kâtip üyelik yaparlar."