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TBMM'yi en yaşlı üye Deniz Baykal açacak

77 yaşındaki eski CHP lideri Deniz Baykal en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Başkanı olarak Meclis'i açacak

08 Haziran 2015 04:39

25. dönem milletvekillerinin belli olmasıyla TBMM'yi açacak kişi de belirlendi. 77 yaşındaki eski CHP lideri Deniz Baykal en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Başkanı olarak Meclis'i açacak.

TBMM İç tüzüğü’ne göre Meclis’in ‘geçici’ başkanlığına o süre içerisinde ‘en yaşlı’ üye oturuyor. O isim 1938 doğumlu eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal.

Baykal, yeni seçilen milletvekillerinin yemin törenini yaptıracak. Bir hafta içerisinde de o koltuk için seçime gidilecek. TBMM Başkanı olmak için ilk iki turda 367 oya ihtiyaç var.

Üçüncü turda ise 276 oy gerekiyor. Üç turda sonuç çıkmazsa en çok oy alan iki aday dördüncü tura kalacak. Bu turda en çok oyu alan aday TBMM Başkanı olacak.

 

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